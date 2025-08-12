Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як очистити кеш-пам'ять на смартфоні з Android — 3 способи

Як очистити кеш-пам'ять на смартфоні з Android — 3 способи

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 06:02
Як очистити кеш на Android — 3 прості способи прискорити смартфон
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Тимчасові файли на смартфоні зберігають зображення, скрипти та інші дані, щоб сайти й застосунки відкривалися швидше. Але коли кешу накопичується забагато, телефон може сповільнюватися: інтернет "гальмує", сторінки відкриваються довше, відео постійно буферизуються.

Про те, як почистити смартфон від кешу, пише BGR.

Реклама
Читайте також:

Що дає очищення кешу на Android

Очищення кешу звільняє місце і прибирає застарілі дані, що заважають швидкій роботі. На Android це можна зробити через налаштування для окремих застосунків, за допомогою спеціальної програми або видаливши інтернет-кеш у браузері.

Очищення кешу окремих застосунків

Почніть із тих програм, якими користуєтеся найчастіше, які займають багато пам'яті або працюють із великою кількістю фото й відео. Перейдіть до "Налаштування" — "Застосунки", оберіть потрібний застосунок, відкрийте розділ "Сховище" і натисніть "Очистити кеш".

Сторонній інструмент для всього смартфона

Можна скористатися безплатним 1Tap Cleaner із Google Play. У ньому доступні опції для очищення історії, журналів дзвінків і SMS, скидання до типових налаштувань, прибирання SD-карти та видалення всіх кеш-файлів. Додаток показує, скільки кешу займає кожен застосунок, що допомагає зрозуміти, що саме варто чистити і як надалі оптимізувати завантаження.

Інтернет-кеш у браузері

Відкрийте свій браузер на Android і натисніть на меню з трьома крапками або смугами у кутку. Далі зайдіть в "Історію" — там може бути пряма кнопка "Очистити історію" або ще одне меню з цією опцією. Переконайтеся, що видаляєте і перегляди в інтернеті, і історію відео (ці пункти інколи відокремлені). Якщо є вибір періоду, повне видалення ("за весь час") дає найкращий ефект. Коли доступні додаткові прапорці — "cookies" та "кешовані зображення", — також увімкніть їх, щоб розвантажити телефон максимально.

Тимчасові файли справді можуть пришвидшувати роботу, але без регулярного прибирання вони забивають сховище і шкодять продуктивності.

Нагадаємо, смартфон щодня виконує сотні завдань, накопичуючи фонові процеси й тимчасові файли, що уповільнюють його роботу. Регулярне перезавантаження допомагає відновити ресурси системи, запобігти збоям і встановити важливі оновлення.

Також ми писали, що навіть телефон із великою кількістю пам'яті швидко заповнюється фото, відео та застосунками. Лише кілька необережних дій — і вільні гігабайти зникають, а пристрій починає працювати повільніше.

Android телефони додаток смартфон пам'ять функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації