Як очистити кеш на Android — 3 прості способи прискорити смартфон

Тимчасові файли на смартфоні зберігають зображення, скрипти та інші дані, щоб сайти й застосунки відкривалися швидше. Але коли кешу накопичується забагато, телефон може сповільнюватися: інтернет "гальмує", сторінки відкриваються довше, відео постійно буферизуються.

Про те, як почистити смартфон від кешу, пише BGR.

Що дає очищення кешу на Android

Очищення кешу звільняє місце і прибирає застарілі дані, що заважають швидкій роботі. На Android це можна зробити через налаштування для окремих застосунків, за допомогою спеціальної програми або видаливши інтернет-кеш у браузері.

Очищення кешу окремих застосунків

Почніть із тих програм, якими користуєтеся найчастіше, які займають багато пам'яті або працюють із великою кількістю фото й відео. Перейдіть до "Налаштування" — "Застосунки", оберіть потрібний застосунок, відкрийте розділ "Сховище" і натисніть "Очистити кеш".

Сторонній інструмент для всього смартфона

Можна скористатися безплатним 1Tap Cleaner із Google Play. У ньому доступні опції для очищення історії, журналів дзвінків і SMS, скидання до типових налаштувань, прибирання SD-карти та видалення всіх кеш-файлів. Додаток показує, скільки кешу займає кожен застосунок, що допомагає зрозуміти, що саме варто чистити і як надалі оптимізувати завантаження.

Інтернет-кеш у браузері

Відкрийте свій браузер на Android і натисніть на меню з трьома крапками або смугами у кутку. Далі зайдіть в "Історію" — там може бути пряма кнопка "Очистити історію" або ще одне меню з цією опцією. Переконайтеся, що видаляєте і перегляди в інтернеті, і історію відео (ці пункти інколи відокремлені). Якщо є вибір періоду, повне видалення ("за весь час") дає найкращий ефект. Коли доступні додаткові прапорці — "cookies" та "кешовані зображення", — також увімкніть їх, щоб розвантажити телефон максимально.

Тимчасові файли справді можуть пришвидшувати роботу, але без регулярного прибирання вони забивають сховище і шкодять продуктивності.

Нагадаємо, смартфон щодня виконує сотні завдань, накопичуючи фонові процеси й тимчасові файли, що уповільнюють його роботу. Регулярне перезавантаження допомагає відновити ресурси системи, запобігти збоям і встановити важливі оновлення.

Також ми писали, що навіть телефон із великою кількістю пам'яті швидко заповнюється фото, відео та застосунками. Лише кілька необережних дій — і вільні гігабайти зникають, а пристрій починає працювати повільніше.