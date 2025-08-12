Как очистить кэш на Android — 3 простых способа ускорить смартфон

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Временные файлы на смартфоне хранят изображения, скрипты и другие данные, чтобы сайты и приложения открывались быстрее. Но когда кэша накапливается слишком много, телефон может замедляться: интернет "тормозит", страницы открываются дольше, видео постоянно буферизируются.

О том, как почистить смартфон от кэша, пишет BGR.

Что дает очистка кэша на Android

Очистка кэша освобождает место и убирает устаревшие данные, мешающие быстрой работе. На Android это можно сделать через настройки для отдельных приложений, с помощью специальной программы или удалив интернет-кэш в браузере.

Очистка кэша отдельных приложений

Начните с тех приложений, которыми пользуетесь чаще всего, которые занимают много памяти или работают с большим количеством фото и видео. Перейдите в "Настройки" — "Приложения", выберите нужное приложение, откройте раздел "Хранилище" и нажмите "Очистить кэш".

Сторонний инструмент для всего смартфона

Можно воспользоваться бесплатным 1Tap Cleaner из Google Play. В нем доступны опции для очистки истории, журналов звонков и SMS, сброса к типовым настройкам, уборки SD-карты и удаления всех кэш-файлов. Приложение показывает, сколько кэша занимает каждое приложение, что помогает понять, что именно стоит чистить и как в дальнейшем оптимизировать загрузку.

Интернет-кэш в браузере

Откройте свой браузер на Android и нажмите на меню с тремя точками или полосами в углу. Далее зайдите в "Историю" — там может быть прямая кнопка "Очистить историю" или еще одно меню с этой опцией. Убедитесь, что удаляете и просмотры в интернете, и историю видео (эти пункты иногда отделены). Если есть выбор периода, полное удаление ("за все время") дает лучший эффект. Когда доступны дополнительные флажки — "cookies" и "кэшированные изображения", — также включите их, чтобы разгрузить телефон максимально.

Временные файлы действительно могут ускорять работу, но без регулярной уборки они забивают хранилище и вредят производительности.

