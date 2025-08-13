Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как превратить старый телефон в полезное устройство — 5 идей

Как превратить старый телефон в полезное устройство — 5 идей

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 12:32
Не время на свалку — 5 способов дать вторую жизнь старому Android-смартфону
Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Ежегодно миллиарды телефонов оказываются в отходах, а должным образом перерабатывают лишь около 20% е-мусора. Вместо того чтобы выбрасывать, устройству на Android можно дать вторую жизнь.

Об этом пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Камера наблюдения с телефона

Старые смартфоны имеют хорошие камеры — этого достаточно для домашнего видеонаблюдения. Приложение Alfred Camera устанавливается за несколько минут и работает бесплатно (есть ограничения и реклама), а для постоянного использования доступна подписка 5,99 доллара/мес или 2,49 доллара/мес при оплате за год.

Отдельная мобильная точка доступа

Превратите старый Android в выделенный хотспот для планшета, ноутбука или консоли в дороге. Это не разряжает основной телефон и позволяет оформить отдельный тариф именно под мобильный интернет.

Навигация и Android Auto в авто

Если в машине нет современной мультимедийки, используйте старый телефон как экран навигации. Нужен лишь надежный держатель и автомобильное зарядное устройство. Можно запускать Android Auto или просто Google Maps или другое GPS-приложение.

Веб-камера для звонков и стримов

Многие старые телефоны имеют лучшую фронтальную камеру, чем бюджетные вебки. Поставьте DroidCam (есть интеграция с OBS для стриминга), Camo Camera или Iriun — и используйте смартфон как стандартную веб-камеру для встреч и трансляций.

Аварийный/резервный телефон

Держите устройство заряженным как запасное: загрузите офлайн-карты и базовые приложения на случай путешествий, походов или непредвиденных ситуаций. Это добавляет безопасности и не сажает батарею основного телефона.

Напомним, скорость интернет-соединения на смартфоне напрямую влияет на комфорт пользования. Если страницы открываются с задержками или видео постоянно буферизируется, прежде всего стоит проверить, не проблема ли именно в подключении.

Также мы писали, что смартфон ежедневно выполняет сотни фоновых процессов и накапливает временные файлы, которые постепенно снижают его производительность. Регулярная перезагрузка помогает высвободить ресурсы, предотвратить сбои и установить важные обновления.

Android телефоны смартфон навигация камера функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации