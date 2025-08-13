Не время на свалку — 5 способов дать вторую жизнь старому Android-смартфону

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Ежегодно миллиарды телефонов оказываются в отходах, а должным образом перерабатывают лишь около 20% е-мусора. Вместо того чтобы выбрасывать, устройству на Android можно дать вторую жизнь.

Об этом пишет BGR.

Камера наблюдения с телефона

Старые смартфоны имеют хорошие камеры — этого достаточно для домашнего видеонаблюдения. Приложение Alfred Camera устанавливается за несколько минут и работает бесплатно (есть ограничения и реклама), а для постоянного использования доступна подписка 5,99 доллара/мес или 2,49 доллара/мес при оплате за год.

Отдельная мобильная точка доступа

Превратите старый Android в выделенный хотспот для планшета, ноутбука или консоли в дороге. Это не разряжает основной телефон и позволяет оформить отдельный тариф именно под мобильный интернет.

Навигация и Android Auto в авто

Если в машине нет современной мультимедийки, используйте старый телефон как экран навигации. Нужен лишь надежный держатель и автомобильное зарядное устройство. Можно запускать Android Auto или просто Google Maps или другое GPS-приложение.

Веб-камера для звонков и стримов

Многие старые телефоны имеют лучшую фронтальную камеру, чем бюджетные вебки. Поставьте DroidCam (есть интеграция с OBS для стриминга), Camo Camera или Iriun — и используйте смартфон как стандартную веб-камеру для встреч и трансляций.

Аварийный/резервный телефон

Держите устройство заряженным как запасное: загрузите офлайн-карты и базовые приложения на случай путешествий, походов или непредвиденных ситуаций. Это добавляет безопасности и не сажает батарею основного телефона.

