Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Три способи очистити пам'ять Android без шкоди для системи

Три способи очистити пам'ять Android без шкоди для системи

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 16:32
Як правильно очистити пам'ять телефона і видалити "сміття" — найефективніші способи
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфону періодично потрібне "генеральне прибирання" — йдеться про очищення пам'яті та видалення зайвих даних. Можна зробити це максимально ефективно, щоб в оперативній пам'яті не лишалися тимчасові файли.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити пам'ять смартфона.

Реклама
Читайте також:

Повне очищення допомагає звільнити місце й закрити процеси, що продовжують навантажувати систему. Якщо обмежитися частковими діями, в оперативній пам'яті можуть залишитися тимчасові дані, які сповільнюють роботу.

Вбудовані інструменти Android

Затисніть клавішу "Меню". Унизу або зверху з'явиться значок хрестика чи мітли — натисніть його, і всі програми, що працюють у фоні, буде закрито.

Видалення кешу застосунків

У налаштуваннях відкрийте розділ "Програми", далі — "Усі програми". Зайдіть у потрібний застосунок і наприкінці списку оберіть "Очистити": спершу натисніть "Очистити кеш", потім — "Видалити дані". Якщо хочете прибрати застосунок повністю, поверніться назад і натисніть "Видалити".

За допомогою CCleaner

Стороння програма CCleaner видаляє "хвости" застосунків, зокрема й тих, що вже були стерті. Вона працює з даними, які зберігаються у кеші, допомагаючи звільнити додаткове місце.

Нагадаємо, пам'ять смартфона можна звільнити без жодних жертв — навіть не торкаючись улюблених фото чи відео. Кілька простих дій дозволяють швидко повернути десятки гігабайтів вільного простору та зробити пристрій відчутно швидшим.

Також ми писали, що значну частину сховища займають тимчасові файли: браузери та застосунки зберігають зображення, скрипти й інші дані для пришвидшення роботи. Але з часом цей кеш починає перевантажувати систему — інтернет "гальмує", сторінки відкриваються із затримкою, а відео безперервно буферизується.

Android телефони додаток пам'ять функції очищення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації