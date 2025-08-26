Як правильно очистити пам'ять телефона і видалити "сміття" — найефективніші способи

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфону періодично потрібне "генеральне прибирання" — йдеться про очищення пам'яті та видалення зайвих даних. Можна зробити це максимально ефективно, щоб в оперативній пам'яті не лишалися тимчасові файли.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно очистити пам'ять смартфона.

Реклама

Читайте також:

Повне очищення допомагає звільнити місце й закрити процеси, що продовжують навантажувати систему. Якщо обмежитися частковими діями, в оперативній пам'яті можуть залишитися тимчасові дані, які сповільнюють роботу.

Вбудовані інструменти Android

Затисніть клавішу "Меню". Унизу або зверху з'явиться значок хрестика чи мітли — натисніть його, і всі програми, що працюють у фоні, буде закрито.

Видалення кешу застосунків

У налаштуваннях відкрийте розділ "Програми", далі — "Усі програми". Зайдіть у потрібний застосунок і наприкінці списку оберіть "Очистити": спершу натисніть "Очистити кеш", потім — "Видалити дані". Якщо хочете прибрати застосунок повністю, поверніться назад і натисніть "Видалити".

За допомогою CCleaner

Стороння програма CCleaner видаляє "хвости" застосунків, зокрема й тих, що вже були стерті. Вона працює з даними, які зберігаються у кеші, допомагаючи звільнити додаткове місце.

Нагадаємо, пам'ять смартфона можна звільнити без жодних жертв — навіть не торкаючись улюблених фото чи відео. Кілька простих дій дозволяють швидко повернути десятки гігабайтів вільного простору та зробити пристрій відчутно швидшим.

Також ми писали, що значну частину сховища займають тимчасові файли: браузери та застосунки зберігають зображення, скрипти й інші дані для пришвидшення роботи. Але з часом цей кеш починає перевантажувати систему — інтернет "гальмує", сторінки відкриваються із затримкою, а відео безперервно буферизується.