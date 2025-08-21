Як очистити пам'ять на смартфонах з Android — видалення прихованих файлів

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сховище на смартфоні може заповнюватися не через очевидні фото чи відео, а через дані, які ви навіть не бачите. Якщо пам'ять тане на очах, винуватцями часто стають приховані файли, що накопичуються місяцями.

Про те, що саме забирає місце на телефоні, пише MakeUseOf.

Кеш і дані застосунків

Будь-який застосунок зберігає тимчасові файли (кеш), аби швидше відкриватися — найбільше його накопичують соцмережі, браузери та стримінгові сервіси. З часом кеш розростається, і його очищення миттєво звільняє простір без виходу з акаунтів і втрати налаштувань. Дані застосунку — інша річ: це ваші параметри, збережені акаунти та файли в середині програми. Видалення цих даних повертає застосунок до стану "щойно встановлено", тож доведеться знову ввійти й налаштувати все.

Для цього перейдіть в "Налаштування" — "Програми" — оберіть застосунок — "Сховище" та натисніть "Очистити кеш" або "Очистити дані/Сховище" (на різних моделях назви можуть відрізнятися).

Забуті завантаження

У теці Downloads часто лежать PDF, дублікати зображень, APK-файли й великі відео, про які ви давно не згадуєте — особливо після міграції з іншого телефона чи приймання файлів по Bluetooth. Відкрийте Files by Google або "Мої файли", перейдіть у "Завантаження", відсортуйте за розміром чи датою та видаліть непотрібне — це не вплине на роботу застосунків.

Накопичені дані браузера

Відвідані сайти залишають кешовані зображення, cookie та інші файли, що пришвидшують завантаження, але швидко займають місце, а застарілі cookie інколи спричиняють помилки відображення сторінок.

У Chrome відкрийте меню (три крапки) — "Історія" — "Конфіденційність і безпека" — "Видалити дані перегляду". Оберіть "Кешовані зображення та файли", щоб звільнити простір і зберегти більшість входів у акаунти. "Файли cookie та дані сайтів" варто видаляти лише для "повного перезавантаження" або якщо певні сайти працюють некоректно — це виведе з акаунтів.

У Samsung Internet зайдіть у "Налаштування" — "Персональні дані перегляду" — "Видалити дані перегляду".

У Firefox для Android: "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Видалити дані перегляду".

Офлайн-карти, які вже не потрібні

Google Maps може зберігати великі пакети карт для офлайн-доступу, що особливо "важко" для цілих регіонів.

Щоб прибрати зайве: у Google Maps натисніть аватар угорі праворуч — "Офлайн-карти", відкрийте меню для непотрібних областей і виберіть "Видалити". За потреби ви знову завантажите їх перед поїздкою.

"Залишки" після видалення програм

Деякі застосунки після деінсталяції лишають службові теки з кешем, налаштуваннями або завантаженим контентом — особливо ігри та медіапрограми.

У файловому менеджері ввімкніть показ прихованих елементів і перейдіть до "Внутрішня пам'ять" — "Android" — "obb" (у розділі Android можуть бути кілька службових тек). Перевірте теки з назвами вже видалених застосунків і сміливо видаляйте те, що не потрібне — це не зачепить інші програми.

Приховані медіа в месенджерах

WhatsApp, Telegram і Messenger за замовчуванням зберігають усі отримані фото, відео та аудіо — навіть якщо ви стерли їх у чаті.

У WhatsApp відкрийте "Налаштування" — "Пам'ять і дані" — "Керування пам'яттю", перегляньте чати з найбільшими обсягами та видаліть зайве.

У Telegram і Messenger подібні опції є в розділі "Дані та сховище" — там швидко очищаються великі або застарілі файли та звільняється місце.

Нагадаємо, очистити пам'ять смартфона можна без втрати важливих файлів — навіть фото й відео залишаться на місці. Кілька простих дій дають змогу звільнити десятки гігабайтів і повернути пристрою швидкодію за лічені хвилини.

Також ми писали, що повільна робота смартфона одразу відчувається у всьому: від спілкування й роботи до навігації, покупок і банкінгу. На щастя, більшість проблем зі швидкістю можна вирішити самостійно — без сервісних центрів і зайвих витрат.