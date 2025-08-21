Видео
Скрытые файлы на Android — что забирает память и как очистить

Дата публикации 21 августа 2025 12:32
Как очистить память на смартфонах с Android — удаление скрытых файлов
Хранилище на смартфоне может заполняться не из-за очевидных фото или видео, а из-за данных, которые вы даже не видите. Если память тает на глазах, виновниками часто становятся скрытые файлы, которые накапливаются месяцами.

О том, что именно забирает место на телефоне, пишет MakeUseOf.

Кэш и данные приложений

Любое приложение сохраняет временные файлы (кэш), чтобы быстрее открываться — больше всего его накапливают соцсети, браузеры и стриминговые сервисы. Со временем кэш разрастается, и его очистка мгновенно освобождает пространство без выхода из аккаунтов и потери настроек. Данные приложения — другое дело: это ваши параметры, сохраненные аккаунты и файлы внутри приложения. Удаление этих данных возвращает приложение в состояние "только что установлено", поэтому придется снова войти и настроить все.

Для этого перейдите в "Настройки" — "Приложения" — выберите приложение — "Хранилище" и нажмите "Очистить кэш" или "Очистить данные/Хранилище" (на разных моделях названия могут отличаться).

Забытые загрузки

В папке Downloads часто лежат PDF, дубликаты изображений, APK-файлы и большие видео, о которых вы давно не вспоминаете — особенно после миграции с другого телефона или приема файлов по Bluetooth. Откройте Files by Google или "Мои файлы", перейдите в "Загрузки", отсортируйте по размеру или дате и удалите ненужное — это не повлияет на работу приложений.

Накопленные данные браузера

Посещенные сайты оставляют кэшированные изображения, cookie и другие файлы, которые ускоряют загрузку, но быстро занимают место, а устаревшие cookie иногда вызывают ошибки отображения страниц.

В Chrome откройте меню (три точки) — "История" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Удалить данные просмотра". Выберите "Кэшированные изображения и файлы", чтобы освободить пространство и сохранить большинство входов в аккаунты. "Файлы cookie и данные сайтов" стоит удалять только для "полной перезагрузки" или если определенные сайты работают некорректно — это выведет из аккаунтов.

В Samsung Internet зайдите в "Настройки" — "Персональные данные просмотра" — "Удалить данные просмотра".

В Firefox для Android: "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Удалить данные просмотра".

Офлайн-карты, которые уже не нужны

Google Maps может хранить большие пакеты карт для офлайн-доступа, что особенно "тяжело" для целых регионов.

Чтобы убрать лишнее: в Google Maps нажмите аватар вверху справа — "Офлайн-карты", откройте меню для ненужных областей и выберите "Удалить". При необходимости вы снова загрузите их перед поездкой.

"Остатки" после удаления программ

Некоторые приложения после деинсталляции оставляют служебные папки с кэшем, настройками или загруженным контентом — особенно игры и медиапрограммы.

В файловом менеджере включите показ скрытых элементов и перейдите к "Внутренняя память" — "Android" — "obb" (в разделе Android могут быть несколько служебных папок). Проверьте папки с названиями уже удаленных приложений и смело удаляйте то, что не нужно — это не затронет другие программы.

Скрытые медиа в мессенджерах

WhatsApp, Telegram и Messenger по умолчанию сохраняют все полученные фото, видео и аудио — даже если вы стерли их в чате.

В WhatsApp откройте "Настройки" — "Память и данные" — "Управление памятью", просмотрите чаты с наибольшими объемами и удалите лишнее.

В Telegram и Messenger подобные опции есть в разделе "Данные и хранилище" — там быстро очищаются большие или устаревшие файлы и освобождается место.

Напомним, очистить память смартфона можно без потери важных файлов — даже фото и видео останутся на месте. Несколько простых действий позволяют освободить десятки гигабайт и вернуть устройству быстродействие за считанные минуты.

Также мы писали, что медленная работа смартфона сразу ощущается во всем: от общения и работы до навигации, покупок и банкинга. К счастью, большинство проблем со скоростью можно решить самостоятельно — без сервисных центров и лишних затрат.

