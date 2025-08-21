Как очистить память на смартфонах с Android — удаление скрытых файлов

Скрытые файлы на Android — что забирает память и как очистить
Хранилище на смартфоне может заполняться не из-за очевидных фото или видео, а из-за данных, которые вы даже не видите. Если память тает на глазах, виновниками часто становятся скрытые файлы, которые накапливаются месяцами.
Кэш и данные приложений
Любое приложение сохраняет временные файлы (кэш), чтобы быстрее открываться — больше всего его накапливают соцсети, браузеры и стриминговые сервисы. Со временем кэш разрастается, и его очистка мгновенно освобождает пространство без выхода из аккаунтов и потери настроек. Данные приложения — другое дело: это ваши параметры, сохраненные аккаунты и файлы внутри приложения. Удаление этих данных возвращает приложение в состояние "только что установлено", поэтому придется снова войти и настроить все.
Для этого перейдите в "Настройки" — "Приложения" — выберите приложение — "Хранилище" и нажмите "Очистить кэш" или "Очистить данные/Хранилище" (на разных моделях названия могут отличаться).
Забытые загрузки
В папке Downloads часто лежат PDF, дубликаты изображений, APK-файлы и большие видео, о которых вы давно не вспоминаете — особенно после миграции с другого телефона или приема файлов по Bluetooth. Откройте Files by Google или "Мои файлы", перейдите в "Загрузки", отсортируйте по размеру или дате и удалите ненужное — это не повлияет на работу приложений.
Накопленные данные браузера
Посещенные сайты оставляют кэшированные изображения, cookie и другие файлы, которые ускоряют загрузку, но быстро занимают место, а устаревшие cookie иногда вызывают ошибки отображения страниц.
В Chrome откройте меню (три точки) — "История" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Удалить данные просмотра". Выберите "Кэшированные изображения и файлы", чтобы освободить пространство и сохранить большинство входов в аккаунты. "Файлы cookie и данные сайтов" стоит удалять только для "полной перезагрузки" или если определенные сайты работают некорректно — это выведет из аккаунтов.
В Samsung Internet зайдите в "Настройки" — "Персональные данные просмотра" — "Удалить данные просмотра".
В Firefox для Android: "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Удалить данные просмотра".
Офлайн-карты, которые уже не нужны
Google Maps может хранить большие пакеты карт для офлайн-доступа, что особенно "тяжело" для целых регионов.
Чтобы убрать лишнее: в Google Maps нажмите аватар вверху справа — "Офлайн-карты", откройте меню для ненужных областей и выберите "Удалить". При необходимости вы снова загрузите их перед поездкой.
"Остатки" после удаления программ
Некоторые приложения после деинсталляции оставляют служебные папки с кэшем, настройками или загруженным контентом — особенно игры и медиапрограммы.
В файловом менеджере включите показ скрытых элементов и перейдите к "Внутренняя память" — "Android" — "obb" (в разделе Android могут быть несколько служебных папок). Проверьте папки с названиями уже удаленных приложений и смело удаляйте то, что не нужно — это не затронет другие программы.
Скрытые медиа в мессенджерах
WhatsApp, Telegram и Messenger по умолчанию сохраняют все полученные фото, видео и аудио — даже если вы стерли их в чате.
В WhatsApp откройте "Настройки" — "Память и данные" — "Управление памятью", просмотрите чаты с наибольшими объемами и удалите лишнее.
В Telegram и Messenger подобные опции есть в разделе "Данные и хранилище" — там быстро очищаются большие или устаревшие файлы и освобождается место.
Напомним, очистить память смартфона можно без потери важных файлов — даже фото и видео останутся на месте. Несколько простых действий позволяют освободить десятки гигабайт и вернуть устройству быстродействие за считанные минуты.
