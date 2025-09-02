Видео
Секрет долговечности батареи — зачем включать авиарежим ночью

Секрет долговечности батареи — зачем включать авиарежим ночью


Дата публикации 2 сентября 2025 11:41
Режим полета ночью — действительно ли он экономит батарею и улучшает сон
Режим полета на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие владельцы смартфонов воспринимают режим полета как опцию исключительно для перелетов. Но специалисты советуют включать его каждую ночь — простой шаг помогает сэкономить заряд и положительно влияет на работу устройства и качество сна.

Об этом пишет ITsider.

Реклама
Читайте также:

Что дает режим полета во время сна

В ночном режиме телефон перестает непрерывно искать сеть и обмениваться данными, поэтому потребление энергии резко снижается. За ночь это может сохранить примерно 10-30% заряда (в зависимости от модели) по сравнению с обычной работой.

Отключение радиомодулей также предотвращает нагрев смартфона. Более низкая температура замедляет естественный износ аккумулятора и продлевает его срок службы, а процессор получает "передышку" от фоновых задач, синхронизации и потока уведомлений.

Отдельно эксперты отмечают влияние на сон: экран не засвечивается ночными уведомлениями и не сбивает выработку мелатонина. Отсутствие рядом с кроватью активных радиосигналов добавляет спокойствия многим пользователям.

Утром смартфон возвращается к работе с более стабильной системой и полным запасом энергии — меньше "подвисаний" и более быстрый отклик в течение дня. Включить или выключить режим занимает считанные секунды.

Есть и важное предостережение: в случае экстренной ситуации, когда режим полета активен, к вам не смогут дозвониться ночью.

Напомним, современные смартфоны все реже оснащают слотами для карт памяти — и на это есть веские причины. SD-карты нередко снижают быстродействие устройства, могут стать источником потери важных файлов и даже сокращают время автономной работы.

Также мы писали, что одна из распространенных ошибок пользователей — регулярно закрывать все приложения в многозадачности в надежде сэкономить заряд. На самом деле это не только не продлевает автономность, а иногда наоборот — приводит к большему расходу энергии.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
