Головна Технології 5 правил заряджання, які допоможуть уникнути "смерті" батареї

5 правил заряджання, які допоможуть уникнути "смерті" батареї

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:32
Як заряджати смартфон, щоб акумулятор не "вмер" за рік — головні правила
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Прискорений знос батареї — проблема і для бюджетних моделей, і для топових флагманів. На термін служби напряму впливають звички під час заряджання, тож правильний підхід допоможе зберегти місткість надовго.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Які звички продовжують життя батареї

Варто дотримуватися основних правил, щоб не зіпсувати батарею завчасно та максимально продовжити термін її служби:

  • тримайте заряд у межах 20-80% — не розряджайте "в нуль" і не доводьте до 100% без потреби;
  • не залишайте телефон на ніч на зарядці — після 100% починаються зайві цикли підзаряджання-розряджання, що пришвидшує деградацію;
  • не користуйтеся смартфоном під час заряджання — навантаження йде в тепло, а перегрів знижує ефективність процесу;
  • уникайте високих температур — за приблизно 55 °C знос майже вчетверо швидший, ніж за комфортних 25 °C;
  • обережно з бездротовими зарядками — вони сильніше гріють девайс і можуть прискорювати деградацію елемента.

Головним чинником зносу залишається використання неоригінальних кабелів USB-C (для microUSB зазвичай обмежень менше) і недорогих бездротових станцій із маркетплейсів. Фірмові зарядні пристрої виробник проєктує під конкретні параметри батареї, тож вони подають оптимальну напругу та струм і працюють безпечніше.

Неофіційні кабелі здатні спричинити перегрів і стрибки напруги, у гіршому разі — пошкодити телефон. З недорогими "бездротовими" ситуація подібна: бюджетні моделі часто не забезпечують належного охолодження.

Надійний кабель при цьому не обов'язково має бути дорогим — важлива сертифікація. Для пристроїв Apple варто обирати аксесуари з маркуванням MFi (Made for iPhone & iPad): вони проходять тести на сумісність і відповідають стандартам якості, що гарантує безпечніше заряджання.

Нагадаємо, одна з найпоширеніших помилок користувачів — регулярно змахувати програми з меню багатозадачності, думаючи, що це економить заряд. Насправді така дія не лише не продовжує автономність, а подекуди навіть шкодить.

Також ми писали, що швидке розряджання телефону не завжди свідчить про проблеми з акумулятором. Чимало енергії "з'їдають" активні сервіси на кшталт GPS, постійні push-сповіщення та робота у фоновому режимі. Саме вони часто змушують користувачів ставити смартфон на заряд щодня, а іноді й по кілька разів на добу.

телефони звички смартфон корисні поради заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
