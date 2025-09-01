Як заряджати смартфон, щоб акумулятор не "вмер" за рік — головні правила

5 правил заряджання, які допоможуть уникнути "смерті" батареї
Прискорений знос батареї — проблема і для бюджетних моделей, і для топових флагманів. На термін служби напряму впливають звички під час заряджання, тож правильний підхід допоможе зберегти місткість надовго.
Про це пише УНІАН.
Які звички продовжують життя батареї
Варто дотримуватися основних правил, щоб не зіпсувати батарею завчасно та максимально продовжити термін її служби:
- тримайте заряд у межах 20-80% — не розряджайте "в нуль" і не доводьте до 100% без потреби;
- не залишайте телефон на ніч на зарядці — після 100% починаються зайві цикли підзаряджання-розряджання, що пришвидшує деградацію;
- не користуйтеся смартфоном під час заряджання — навантаження йде в тепло, а перегрів знижує ефективність процесу;
- уникайте високих температур — за приблизно 55 °C знос майже вчетверо швидший, ніж за комфортних 25 °C;
- обережно з бездротовими зарядками — вони сильніше гріють девайс і можуть прискорювати деградацію елемента.
Головним чинником зносу залишається використання неоригінальних кабелів USB-C (для microUSB зазвичай обмежень менше) і недорогих бездротових станцій із маркетплейсів. Фірмові зарядні пристрої виробник проєктує під конкретні параметри батареї, тож вони подають оптимальну напругу та струм і працюють безпечніше.
Неофіційні кабелі здатні спричинити перегрів і стрибки напруги, у гіршому разі — пошкодити телефон. З недорогими "бездротовими" ситуація подібна: бюджетні моделі часто не забезпечують належного охолодження.
Надійний кабель при цьому не обов'язково має бути дорогим — важлива сертифікація. Для пристроїв Apple варто обирати аксесуари з маркуванням MFi (Made for iPhone & iPad): вони проходять тести на сумісність і відповідають стандартам якості, що гарантує безпечніше заряджання.
Нагадаємо, одна з найпоширеніших помилок користувачів — регулярно змахувати програми з меню багатозадачності, думаючи, що це економить заряд. Насправді така дія не лише не продовжує автономність, а подекуди навіть шкодить.
Також ми писали, що швидке розряджання телефону не завжди свідчить про проблеми з акумулятором. Чимало енергії "з'їдають" активні сервіси на кшталт GPS, постійні push-сповіщення та робота у фоновому режимі. Саме вони часто змушують користувачів ставити смартфон на заряд щодня, а іноді й по кілька разів на добу.
