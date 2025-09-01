Как заряжать смартфон, чтобы аккумулятор не "умер" за год — главные правила

5 правил зарядки, которые помогут избежать "смерти" батареи
Ускоренный износ батареи — проблема и для бюджетных моделей, и для топовых флагманов. На срок службы напрямую влияют привычки во время зарядки, поэтому правильный подход поможет сохранить емкость надолго.
Об этом пишет УНИАН.
Какие привычки продлевают жизнь батареи
Стоит придерживаться основных правил, чтобы не испортить батарею раньше времени и максимально продлить срок ее службы:
- держите заряд в пределах 20-80% — не разряжайте "в ноль" и не доводите до 100% без надобности;
- не оставляйте телефон на ночь на зарядке — после 100% начинаются лишние циклы подзарядки-разрядки, что ускоряет деградацию;
- не пользуйтесь смартфоном во время зарядки — нагрузка уходит в тепло, а перегрев снижает эффективность процесса;
- избегайте высоких температур — при примерно 55 °C износ почти вчетверо быстрее, чем при комфортных 25 °C;
- осторожно с беспроводными зарядками — они сильнее греют девайс и могут ускорять деградацию элемента.
Главным фактором износа остается использование неоригинальных кабелей USB-C (для microUSB обычно ограничений меньше) и недорогих беспроводных станций с маркетплейсов. Фирменные зарядные устройства производитель проектирует под конкретные параметры батареи, поэтому они подают оптимальное напряжение и ток и работают безопаснее.
Неофициальные кабели способны вызвать перегрев и скачки напряжения, в худшем случае — повредить телефон. С недорогими "беспроводными" ситуация подобная: бюджетные модели часто не обеспечивают должного охлаждения.
Надежный кабель при этом не обязательно должен быть дорогим — важна сертификация. Для устройств Apple стоит выбирать аксессуары с маркировкой MFi (Made for iPhone & iPad): они проходят тесты на совместимость и соответствуют стандартам качества, что гарантирует более безопасную зарядку.
Напомним, одна из самых распространенных ошибок пользователей — регулярно смахивать программы из меню многозадачности, думая, что это экономит заряд. На самом деле такое действие не только не продлевает автономность, а иногда даже вредит.
Также мы писали, что быстрая разрядка телефона не всегда свидетельствует о проблемах с аккумулятором. Немало энергии "съедают" активные сервисы вроде GPS, постоянные push-уведомления и работа в фоновом режиме. Именно они часто заставляют пользователей ставить смартфон на заряд ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки.
