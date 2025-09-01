Как заряжать смартфон, чтобы аккумулятор не "умер" за год — главные правила

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Ускоренный износ батареи — проблема и для бюджетных моделей, и для топовых флагманов. На срок службы напрямую влияют привычки во время зарядки, поэтому правильный подход поможет сохранить емкость надолго.

Какие привычки продлевают жизнь батареи

Стоит придерживаться основных правил, чтобы не испортить батарею раньше времени и максимально продлить срок ее службы:

держите заряд в пределах 20-80% — не разряжайте "в ноль" и не доводите до 100% без надобности;

не оставляйте телефон на ночь на зарядке — после 100% начинаются лишние циклы подзарядки-разрядки, что ускоряет деградацию;

не пользуйтесь смартфоном во время зарядки — нагрузка уходит в тепло, а перегрев снижает эффективность процесса;

избегайте высоких температур — при примерно 55 °C износ почти вчетверо быстрее, чем при комфортных 25 °C;

осторожно с беспроводными зарядками — они сильнее греют девайс и могут ускорять деградацию элемента.

Главным фактором износа остается использование неоригинальных кабелей USB-C (для microUSB обычно ограничений меньше) и недорогих беспроводных станций с маркетплейсов. Фирменные зарядные устройства производитель проектирует под конкретные параметры батареи, поэтому они подают оптимальное напряжение и ток и работают безопаснее.

Неофициальные кабели способны вызвать перегрев и скачки напряжения, в худшем случае — повредить телефон. С недорогими "беспроводными" ситуация подобная: бюджетные модели часто не обеспечивают должного охлаждения.

Надежный кабель при этом не обязательно должен быть дорогим — важна сертификация. Для устройств Apple стоит выбирать аксессуары с маркировкой MFi (Made for iPhone & iPad): они проходят тесты на совместимость и соответствуют стандартам качества, что гарантирует более безопасную зарядку.

