5 настроек iPhone, которые зря тратят заряд батареи - как их отключить

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны Apple меняются не так стремительно, как раньше: последние поколения получают скорее точечные улучшения. Но даже несмотря на принцип "просто работает", есть несколько системных опций, от которых лучше отказаться ради приватности, удобства и автономности.

Об этом пишет SlashGear.

Apple Intelligence

На презентации пакет выглядел революционно: "умные" инструменты на устройстве, персональные подсказки, голосовые действия повсюду. На практике старт получился куда скромнее: писательские утилиты, эмоджи-генератор, итоги уведомлений и "визуальный интеллект", а большого обновления Siri придется ждать до 2026 года, да и оно вряд ли будет таким глубоким, как на демо.

К тому же Apple Intelligence занимает до 7 ГБ и установлен по умолчанию на совместимых моделях. Чтобы его отключить: перейдите в "Настройки" — "Apple Intelligence и Siri" и выключите переключатель Apple Intelligence.

Все переключатели сбора данных

Apple собирает больше технической информации, чем кажется: анонимная аналитика в некоторых случаях позволяла идентифицировать пользователей. Если не хотите "помогать улучшать продукты", отключите телеметрию и персонализацию рекламы. Для этого:

перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Аналитика и улучшения" — выключите все тумблеры;

ниже — "Реклама Apple" — выключите "Персонализированную рекламу";

в "Отслеживание" — выключите "Разрешить приложениям просить отслеживание";

в "Настройки" — "Приложения" — "Safari" — "Конфиденциальность и безопасность" — отключите "Измерение эффективности рекламы с сохранением конфиденциальности";

в "Настройки" — "Поиск" — отключите "Помогите Apple совершенствоваться";

в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации" — "Системные службы" — "Значимые места" — нажмите "Очистить историю".

"Приоритет более быстрой съемки" в "Камере"

Эта опция позволяет шпионить затвором без пауз, но за счет качества: серии могут выглядеть менее резкими. Если для вас важны детали кадра — лучше отключить. Для этого перейдите в "Настройки" — "Камера" — "Приоритет быстрой съемки" и отключите опцию. iPhone все равно будет фотографировать быстро, просто с меньшим компромиссом для резкости.

Звуки набора и блокировки

Клавиатура и так имеет тактильный отклик и поп-апы символов, поэтому щелчок только раздражает окружающих и тратит немного батареи. То же самое касается звука блокировки.

Для отключения перейдите в "Настройки" — "Звуки и тактильные сигналы" — "Отклик клавиатуры" и выключите "Звуки", по желанию можно выключить и "Тактильные сигналы". В этом же меню отключите "Звук блокировки".

Always-On Display

С "постоянно включенным" экраном удобно видеть время и виджеты, но даже на минимальной яркости это заметно "ест" заряд — иногда до нескольких часов автономности за день. Для отключения перейдите в "Настройки" — "Дисплей и яркость" — "Always-On Display". Если вам нравится такой формат, но не расход энергии, выключите "Показывать обои", при этом время и виджеты останутся на черном фоне. Также можно вообще выключить режим нижним тумблером.

Напомним, до презентации iPhone 17 остается всего неделя, и прогнозы по ценам приятно удивляют. Несмотря на ожидания роста стоимости большинства моделей, аналитики JPMorgan считают, что подорожание будет минимальным или вообще отсутствовать, за исключением лишь одной модели.

Также мы писали, что Apple официально анонсировала свое осеннее событие на 9 сентября под лозунгом "Awe dropping". Вместе с дебютом iPhone 17 компания планирует провести "чистку" ассортимента.