Apple передумала поднимать цены на iPhone, кроме одной модели

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:34
Линейка iPhone 17 все же не подорожает — за исключением одной модели
Концепт смартфона Apple iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Осталась неделя до презентации линейки iPhone 17, и несмотря на ожидания рынка относительно подорожания большинства моделей, новый отчет дает основания для оптимизма. Аналитики JPMorgan предполагают минимальный или нулевой рост цен, с исключением для одной модели.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Какой смартфон Apple подорожает из всей линейки iPhone 17

JPMorgan обнародовала обновленные ожидания в преддверии анонса iPhone 17 на следующей неделе. Несмотря на предыдущие прогнозы о повышении цен на почти всю линейку, итоговый сценарий выглядит более мягким.

Согласно оценке банка, изменения могут коснуться только одной модели — iPhone 17 Pro. В то же время такое "повышение" скорее отражает пересмотр стартовой конфигурации памяти, а не номинальное подорожание на эквивалентном объеме.

Ориентировочные цены, которые прогнозирует JPMorgan:

  • iPhone 17 — 799 долларов (без изменений);
  • iPhone 17 Air — 899-949 долларов (без изменений или +50 долларов);
  • iPhone 17 Pro — 1099 долларов (+100 долларов, но с увеличенной базовой памятью);
  • iPhone 17 Pro Max — 1199 долларов (без изменений).

Ключевое отличие — в стартовом объеме хранилища для iPhone 17 Pro. Если предыдущие модели, в частности iPhone 16 Pro, начинались со 128 ГБ за 999 долларов и стоили 1099 долларов за 256 ГБ, то iPhone 17 Pro ожидаемо будет стартовать сразу с 256 ГБ за 1099 долларов, фактически убирая менее вместительную конфигурацию. Таким образом, на уровне 256 ГБ цена остается на прошлогоднем уровне.

Самая большая интрига — iPhone 17 Air, который заменяет в линейке версию Plus и предлагает новый, сверхтонкий форм-фактор. По оценке аналитиков, старт в 899 долларов мог бы компенсировать его уступки в камерах и автономности, однако 949 долларов также выглядят реалистичным вариантом для такого дизайна.

Если прогнозы JPMorgan подтвердятся, общая стоимостная картина для iPhone 17 будет очень похожей на прошлогоднюю линейку iPhone 16 — со скромной корректировкой лишь из-за другой стартовой конфигурации памяти у модели Pro.

Напомним, Apple готовит к выпуску iOS 18.7 для совместимых iPhone. Релиз ожидают в сентябре вместе с более масштабной iOS 26, но акцент в промежуточном обновлении сделан именно на исправлении уязвимостей и повышении безопасности системы.

Также мы писали, что Apple подтвердила проведение осенней презентации на 9 сентября под слоганом "Awe dropping". Во время события ожидают не только выход нового поколения iPhone, но и обновление ассортимента: несколько актуальных моделей могут исчезнуть со страниц Apple Store, чтобы освободить место для новых устройств.

