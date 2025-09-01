Apple готовит финальное обновление iPhone перед iOS 26 — что известно

Смартфон Apple iPhone с iOS 26. Фото: Unsplash

Apple готовит к выпуску iOS 18.7 для совместимых iPhone. Обновление ожидают в сентябре вместе с iOS 26 и оно, вероятно, сосредоточится на исправлениях в сфере безопасности.

Об этом пишет MacRumors.

Реклама

Читайте также:

Что известно об iOS 18.7 и график выхода iOS 26

По данным журналов посетителей MacRumors, Apple финализирует iOS 18.7 для распространения в ближайшее время. Ожидается, что апдейт будет содержать преимущественно патчи безопасности без заметных функциональных изменений.

iOS 18.7 станет одной из последних версий для iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — эти модели не поддерживают iOS 26. Зато iOS 26 совместима с iPhone 11 и более новыми устройствами.

После нескольких месяцев бета-тестирования iOS 26 приближается к публичному релизу. Обновление, вероятно, станет доступным для всех пользователей примерно в середине сентября, учитывая релизы прошлых версий.

Напомним, Google работает над функцией, которая может стать настоящим прорывом для владельцев iPhone. В коде системы нашли подтверждение того, что компания тестирует возможность отправлять зашифрованные данные между Android-смартфонами.

Также мы писали, что Apple уже подтвердила дату осенней презентации: во вторник, 9 сентября, в 20:00 по Киеву. Главным акцентом станет линейка iPhone 17, но ожидают и обновленные Apple Watch, а также, предположительно, новое поколение наушников AirPods Pro 3.