Apple готує фінальне оновлення iPhone перед iOS 26 — що відомо

Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: Unsplash

Apple готує до випуску iOS 18.7 для сумісних iPhone. Оновлення очікують у вересні разом з iOS 26 і воно, ймовірно, зосередиться на виправленнях у сфері безпеки.

Про це пише MacRumors.

Що відомо про iOS 18.7 та графік виходу iOS 26

За даними журналів відвідувачів MacRumors, Apple фіналізує iOS 18.7 для розповсюдження найближчим часом. Очікується, що апдейт міститиме переважно патчі безпеки без помітних функціональних змін.

iOS 18.7 стане однією з останніх версій для iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR — ці моделі не підтримують iOS 26. Натомість iOS 26 сумісна з iPhone 11 і новішими пристроями.

Після кількох місяців бета-тестування iOS 26 наближається до публічного релізу. Оновлення, ймовірно, стане доступним для всіх користувачів приблизно в середині вересня, враховуючи релізи минулих версій.

