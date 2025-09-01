Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Apple готує останнє оновлення iOS для деяких iPhone

Apple готує останнє оновлення iOS для деяких iPhone

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:32
Apple готує фінальне оновлення iPhone перед iOS 26 — що відомо
Смартфон Apple iPhone з iOS 26. Фото: Unsplash

Apple готує до випуску iOS 18.7 для сумісних iPhone. Оновлення очікують у вересні разом з iOS 26 і воно, ймовірно, зосередиться на виправленнях у сфері безпеки.

Про це пише MacRumors.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про iOS 18.7 та графік виходу iOS 26

За даними журналів відвідувачів MacRumors, Apple фіналізує iOS 18.7 для розповсюдження найближчим часом. Очікується, що апдейт міститиме переважно патчі безпеки без помітних функціональних змін.

iOS 18.7 стане однією з останніх версій для iPhone XS, iPhone XS Max та iPhone XR — ці моделі не підтримують iOS 26. Натомість iOS 26 сумісна з iPhone 11 і новішими пристроями.

Після кількох місяців бета-тестування iOS 26 наближається до публічного релізу. Оновлення, ймовірно, стане доступним для всіх користувачів приблизно в середині вересня, враховуючи релізи минулих версій.

Нагадаємо, Google працює над функцією, яка може стати справжнім проривом для власників iPhone. У коді системи знайшли підтвердження того, що компанія тестує можливість надсилати зашифровані дані між Android-смартфонами.

Також ми писали, що Apple вже підтвердила дату осінньої презентації: у вівторок, 9 вересня, о 20:00 за Києвом. Головним акцентом стане лінійка iPhone 17, але очікують і оновлені Apple Watch, а також, імовірно, нове покоління навушників AirPods Pro 3.

Apple iPhone iOS дата графік операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації