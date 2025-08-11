Бета-версія iOS 26 — 5 функцій, які роблять оновлення виправданим

iPhone з операційною системою iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 26 уже доступна у бета-версіях для розробників і всіх охочих, пропонуючи низку помітних змін і поліпшень. Вона вже пропонує функції, які можуть сподобатися користувачам.

Про п'ять таких новацій пише ZDNET.

Liquid Glass

Новий напівпрозорий візуальний шар робить інтерфейс "скляним": іконки здаються об'ємнішими, елементи — багатошаровими, меню — напівпрозорими. Попри суперечливі відгуки, ефект сприймається і естетично, і практично: порівняння тестового iPhone на iOS 26 зі звичною системою на iOS 18 чітко показує різницю.

Порівняння iOS 18 та iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлений застосунок "Камера"

Інтерфейс спростили, залишивши за замовчуванням два найуживаніші режими — "Фото" та "Відео". Перехід до "Портрета", "Панорами", "Сповільненого" чи "Таймлапсу" здійснюється свайпом ліворуч/праворуч або натисканням на перемикач режимів.

Новий застосунок камери в iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

Ключові параметри тепер під рукою: можна, як і раніше, змахнути вгору знизу екрана, або просто торкнутися назви поточного режиму — відкриється меню у стилі Liquid Glass з іконками спалаху, експозиції, фільтрів, таймера тощо.

Повернення зрозумілої навігації у "Фото"

У iOS 18 Apple об'єднала бібліотеку та колекції на одному екрані, що багатьом здалося незручним.

Новий дизайн бібліотеки фото в iOS 26. Фото: кадр з відео/YouTube

У iOS 26 це виправили: внизу знову два окремі розділи — "Бібліотека" та "Колекції". За замовчуванням відкривається "Бібліотека" (перегляд усіх фото, по роках або місяцях), а в "Колекціях" знімки впорядковано за спогадами, альбомами, людьми та іншими критеріями.

Відбір дзвінків від невідомих

Щоб краще захищатися від спаму та шахрайства, у "Телефоні" з'явилася функція скринінгу: абонента з незнайомого номера попросять коротко вказати причину дзвінка, і ця інформація з'явиться на екрані — ви вирішуєте, відповідати чи ні. Як увімкнути: "Налаштування" — "Застосунки" — "Телефон" — розділ "Екранувати невідомі виклики" — "Запитати причину дзвінка".

Призначення застосунків за замовчуванням в одному місці

Змінювати "дефолти" тепер простіше: замість переходів у кожен окремий застосунок усе зібрано в одному меню. Шлях: "Налаштування" — "Застосунки" — "Типові застосунки". Тут можна вибрати програми за замовчуванням для пошти, повідомлень, дзвінків і фільтрації викликів, браузера, перекладача, паролів, безконтактних платежів та клавіатури.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, проведе традиційну вересневу презентацію у другий тиждень місяця: лінійку iPhone 17 очікують представити у вівторок, 9 вересня. За даними джерел у німецьких мобільних операторів, попередні замовлення відкриються в п'ятницю після анонсу, а продажі та відвантаження стартують 19 вересня.

Також ми писали, що компанія може підняти ціну на всі чотири моделі iPhone 17 приблизно на 50 доларів порівняно з iPhone 16. Про це повідомив аналітик Едисон Лі, поділившись очікуваннями щодо майбутніх змін.