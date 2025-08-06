Німецький оператор злив дату презентації iPhone 17 — коли очікувати анонс

Макети смартфона iPhone 17 Air. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple, ймовірно, збере традиційне вересневе шоу у другий тиждень місяця: презентацію лінійки iPhone 17 очікують у вівторок, 9 вересня. За внутрішніми даними з оточення німецьких мобільних операторів, попередні замовлення відкриються в п'ятницю після анонсу, а роздрібні продажі та відвантаження клієнтам почнуться 19 вересня.

Про це пише iPhone-Ticker.

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План запуску відповідає звичному сценарію Apple: після презентації у п'ятницю стартує передзамовлення, а через тиждень — продажі в ключових регіонах, включно зі США, Китаєм, Європою та Японією.

Цьогоріч, окрім нового покоління смартфонів, очікується перегляд модельного ряду. За чутками, компанія відмовиться від версії Plus і натомість додасть особливо тонку модель під назвою iPhone 17 Air. Таким чином, до лінійки мають увійти чотири пристрої:

базовий iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Зовні прогнозують оновлену тильну частину корпусу та інакше розташований блок камер. Технічні характеристики поки що офіційно не підтверджені, однак перші витоки вказують на стримані зміни в дизайні й можливі поліпшення дисплея та камер.

Поряд із новими iPhone Apple може представити й інші пристрої. Очікуються AirPods Pro третього покоління та нові моделі Apple Watch. Водночас на наступне покоління HomePod імовірно доведеться зачекати до наступного року.

Нагадаємо, Apple може підвищити вартість усіх чотирьох моделей iPhone 17 на 50 доларів порівняно з торішніми iPhone 16. Аналітик Едисон Лі припускає, що зміни торкнуться всієї лінійки.

Також ми писали, що до презентації нових iPhone залишилося близько шести тижнів, і витоки стають дедалі частішими. Інсайдер Сонні Діксон оприлюднив фото макетів iPhone 17 — зокрема у новому яскравому помаранчевому кольорі для версії Pro.