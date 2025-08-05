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Головна Технології Чому не варто одразу купувати iPhone 17 у вересні

Чому не варто одразу купувати iPhone 17 у вересні

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 12:32
Не поспішайте з купівлею iPhone 17 — чому варто дочекатися iPhone Fold
Концепти складаного iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Лінійка iPhone 17 обіцяє тонший корпус, чип A19, камери нового покоління та суттєво збільшену батарею. Однак справжній прорив очікується вже наступного року, коли Apple представить складаний iPhone Fold із двома дисплеями та спеціальною версією iOS 27.

Про це пише iTechua.

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Чого очікувати від майбутнього iPhone Fold

За даними інсайдерів, варіант iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple за весь час, а оновлена апаратна платформа забезпечить помітне зростання продуктивності й автономності. Попри це, головний козир компанії — складаний iPhone Fold — має дебютувати вже у 2026 році.

Новинка отримає зовнішній 5,5-дюймовий та внутрішній 7,8-дюймовий екран майже як в iPad mini, причому без видимої складки. Для "розкладного" формфактора Apple готує спеціальні функції iOS 27, тож користувачі зможуть повністю розкрити потенціал гібридного пристрою.

Наслідком цього стане чіткий вибір для покупців: iPhone 17 підходить тим, хто потребує оновлення вже зараз і цінує еволюційні удосконалення, тоді як iPhone Fold обіцяє змінити уявлення про смартфон загалом. Якщо ж ви прагнете справжніх інновацій і готові почекати, варто відкласти покупку на рік.

Нагадаємо, Apple може підняти ціну на всі чотири моделі iPhone 17 приблизно на 50 доларів. Про це повідомив аналітик Едисон Лі, посилаючись на очікування інвесторів і зміни в собівартості виробництва.

Також ми писали, що лінійка iPhone 17 отримає кілька камерних покращень, зокрема в Pro-версіях. Йдеться про оновлення апаратного забезпечення, нові алгоритми обробки зображень і появу професійного застосунку для знімання.

Apple iPhone гаджети технології смартфон iPhone Fold
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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