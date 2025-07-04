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Головна Технології iPhone 17 Pro Max отримає рекордну батарею серед усіх iPhone

iPhone 17 Pro Max отримає рекордну батарею серед усіх iPhone

Ua en ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:18
iPhone 17 Pro Max отримає рекордну батарею в історії Apple — що відомо
Макети смартфонів лінійки iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Новий витік із китайської мережі Weibo стверджує, що цьогорічний iPhone 17 Pro Max отримає рекордний акумулятор серед усіх iPhone. Якщо інформація підтвердиться, це буде найбільша батарея в історії смартфонів Apple.

Про це пише PhoneArena.

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За даними інсайдера Instant Digital, iPhone 17 Pro Max стане найпотужнішою моделлю лінійки завдяки акумулятору на 5000 мАг, що суттєво перевершує попередні показники компанії. Поточний рекорд — 4676 мАг в iPhone 16 Pro Max, тож приріст буде відчутним. Очікується, що смартфон буде товщим і важчим, але прихильники автономності, ймовірно, погодяться на додаткову вагу заради тривалішої роботи без розетки.

Утечка про емкость батареи iPhone 17 Pro Max
Витік про місткість батареї iPhone 17 Pro Max. Фото: скриншот/Weibo

Автор витоку також нагадав, як ще десять років тому iPhone кепкували за слабку батарею: у 2014 році Samsung називав власників iPhone "Wallhuggers", натякаючи на постійну потребу шукати розетку. Сьогодні ситуація змінилася — старші Pro Max демонструють помітно кращі результати в тестах автономності, а майбутня модель із 5000 мАг може остаточно закріпити цю репутацію.

Попри рекорд у Pro Max, Apple планує запропонувати й ультратонкий iPhone 17 Air із чутками про батарею лише 2800 мАг. Такий вибір надасть покупцям можливість обирати між витонченістю та максимальною автономністю.

Ймовірно, для багатьох користувачів головним аргументом залишиться час роботи, і саме версія Pro Max може стати бестселером.

Нагадаємо, щороку Apple продає сотні мільйонів iPhone, хоча вже не публікує точних даних. Згідно з новим звітом CIRP, більшість покупців оновлюють смартфони не заради інновацій, а через проблеми зі старими пристроями.

Також ми писали, що зношення акумулятора iPhone з часом неминуче, а нові функції, як-от Apple Intelligence, можуть ще більше зменшити тривалість автономної роботи. Утім, кілька простих порад допоможуть продовжити "життя" батареї навіть на насичений день.

Apple телефони iPhone технології смартфон акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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