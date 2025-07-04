iPhone 17 Pro Max получит рекордную батарею в истории Apple — что известно

Макеты смартфонов линейки iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Новая утечка из китайской сети Weibo утверждает, что в этом году iPhone 17 Pro Max получит рекордный аккумулятор среди всех iPhone. Если информация подтвердится, это будет самая большая батарея в истории смартфонов Apple.

Об этом пишет PhoneArena.

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Какой может быть емкость батареи iPhone 17 Pro Max

По данным инсайдера Instant Digital, iPhone 17 Pro Max станет самой мощной моделью линейки благодаря аккумулятору на 5000 мАч, что существенно превосходит предыдущие показатели компании. Текущий рекорд — 4676 мАч в iPhone 16 Pro Max, поэтому прирост будет ощутимым. Ожидается, что смартфон будет толще и тяжелее, но сторонники автономности, вероятно, согласятся на дополнительный вес ради более длительной работы без розетки.

Утечка о емкости батареи iPhone 17 Pro Max. Фото: скриншот/Weibo

Автор утечки также напомнил, как еще десять лет назад iPhone высмеивали за слабую батарею: в 2014 году Samsung называл владельцев iPhone "Wallhuggers", намекая на постоянную потребность искать розетку. Сегодня ситуация изменилась — старшие Pro Max демонстрируют заметно лучшие результаты в тестах автономности, а будущая модель с 5000 мАч может окончательно закрепить эту репутацию.

Несмотря на рекорд у Pro Max, Apple планирует предложить и ультратонкий iPhone 17 Air со слухами о батарее всего 2800 мАч. Такой выбор предоставит покупателям возможность выбирать между изяществом и максимальной автономностью.

Вероятно, для многих пользователей главным аргументом останется время работы, и именно версия Pro Max может стать бестселлером.

Напомним, ежегодно Apple продает сотни миллионов iPhone, хотя уже не публикует точных данных. Согласно новому отчету CIRP, большинство покупателей обновляют смартфоны не ради инноваций, а из-за проблем со старыми устройствами.

Также мы писали, что износ аккумулятора iPhone со временем неизбежен, а новые функции, такие как Apple Intelligence, могут еще больше уменьшить продолжительность автономной работы. Впрочем, несколько простых советов помогут продлить "жизнь" батареи даже на насыщенный день.