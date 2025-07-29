iPhone 17 Pro отримає три великі оновлення камери — що зміниться

Макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Лінійка iPhone 17 отримає низку камерних оновлень — від нового професійного застосунку до апаратних змін. Анонімний інформатор повідомив деталі про кілька камерних нововведень в Pro-версіях.

Про це пише MacRumors.

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За словами джерела, Apple готує:

оновлений телеоб'єктив з оптичним зумом до 8x (замість 5x у лінійки iPhone 16 Pro) і можливістю руху лінзи для безперервного оптичного зуму на різних фокусних відстанях;

новий професійний застосунок камери для фото й відео;

додаткову кнопку Camera Control на верхньому ребрі для швидкого доступу до знімання та налаштувань — на додачу до кнопки на правому нижньому ребрі, що є у всіх моделей iPhone 16.

Джерело також стверджує, що iPhone 17 Pro може отримати новий "мідний" відтінок корпуса та центрально вирівняний логотип Apple. Очікується й перероблена основна система камер — моделі нібито матимуть три 48‑Мп сенсори.

Раніше Марк Гурман повідомляв, що у 2025 році Apple зробить акцент на покращенні можливостей відеознімання в iPhone 17 Pro, зокрема щоб привабити влогерів та креаторів до відмови від окремих камер на користь смартфона. Окрім того, Джон Проссер з YouTube-каналу Front Page Tech зазначав, що додаток "Камера" на iPhone 17 Pro дозволить записувати відео одночасно з фронтальної та основної камер.

Поки наведені деталі походять від анонімного інформатора, який немає підтвердженої репутації, тому до чуток потрібно ставитися зі скепсисом.

Нагадаємо, Apple готує кардинальне оновлення дизайну для iPhone 17 Pro, який представлять восени 2025 року. Один із головних акцентів — незвичне оформлення камер: замість класичного "острова" прототип має блок, що тягнеться на всю ширину задньої панелі.

Також ми писали, що оновлення торкнеться не лише зовнішності. За витоками, iPhone 17 Pro та 17 Pro Max отримають низку революційних змін у характеристиках, а разом із ними дебютує абсолютно нова модель — iPhone 17 Air.