iPhone 17 Pro получит три больших обновления камеры — что изменится

Макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Линейка iPhone 17 получит ряд камерных обновлений — от нового профессионального приложения до аппаратных изменений. Анонимный информатор сообщил детали о нескольких камерных нововведениях в Pro-версиях.

Об этом пишет MacRumors.

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По словам источника, Apple готовит:

обновленный телеобъектив с оптическим зумом до 8x (вместо 5x у линейки iPhone 16 Pro) и возможностью движения линзы для непрерывного оптического зума на разных фокусных расстояниях;

новое профессиональное приложение камеры для фото и видео;

дополнительную кнопку Camera Control на верхнем ребре для быстрого доступа к съемке и настройкам — в дополнение к кнопке на правом нижнем ребре, которая есть у всех моделей iPhone 16.

Источник также утверждает, что iPhone 17 Pro может получить новый "медный" оттенок корпуса и центрально выровненный логотип Apple. Ожидается и переработанная основная система камер — модели якобы будут иметь три 48-Мп сенсора.

Ранее Марк Гурман сообщал, что в 2025 году Apple сделает акцент на улучшении возможностей видеосъемки в iPhone 17 Pro, в частности, чтобы привлечь влогеров и креаторов к отказу от отдельных камер в пользу смартфона. Кроме того, Джон Проссер с YouTube-канала Front Page Tech отмечал, что приложение "Камера" на iPhone 17 Pro позволит записывать видео одновременно с фронтальной и основной камер.

Пока приведенные детали происходят от анонимного информатора, который не имеет подтвержденной репутации, поэтому к слухам нужно относиться со скепсисом.

Напомним, Apple готовит кардинальное обновление дизайна для iPhone 17 Pro, который представят осенью 2025 года. Один из главных акцентов — необычное оформление камер: вместо классического "острова" прототип имеет блок, простирающийся на всю ширину задней панели.

Также мы писали, что обновление коснется не только внешности. По утечкам, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат ряд революционных изменений в характеристиках, а вместе с ними дебютирует совершенно новая модель — iPhone 17 Air.