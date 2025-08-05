Не спешите с покупкой iPhone 17 — почему стоит дождаться iPhone Fold

Концепты складного iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Линейка iPhone 17 обещает более тонкий корпус, чип A19, камеры нового поколения и существенно увеличенную батарею. Однако настоящий прорыв ожидается уже в следующем году, когда Apple представит складной iPhone Fold с двумя дисплеями и специальной версией iOS 27.

Об этом пишет iTechua.

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Чего ожидать от будущего iPhone Fold

По данным инсайдеров, вариант iPhone 17 Air станет самым тонким смартфоном Apple за все время, а обновленная аппаратная платформа обеспечит заметный рост производительности и автономности. Несмотря на это, главный козырь компании — складной iPhone Fold — должен дебютировать уже в 2026 году.

Новинка получит внешний 5,5-дюймовый и внутренний 7,8-дюймовый экран почти как у iPad mini, причем без видимой складки. Для "раскладного" форм-фактора Apple готовит специальные функции iOS 27, поэтому пользователи смогут полностью раскрыть потенциал гибридного устройства.

Следствием этого станет четкий выбор для покупателей: iPhone 17 подходит тем, кто нуждается в обновлении уже сейчас и ценит эволюционные усовершенствования, тогда как iPhone Fold обещает изменить представление о смартфоне в целом. Если же вы хотите настоящих инноваций и готовы подождать, стоит отложить покупку на год.

Напомним, Apple может поднять цену на все четыре модели iPhone 17 примерно на 50 долларов. Об этом сообщил аналитик Эдисон Ли, ссылаясь на ожидания инвесторов и изменения в себестоимости производства.

Также мы писали, что линейка iPhone 17 получит несколько камерных улучшений, в частности в Pro-версиях. Речь идет об обновлении аппаратного обеспечения, новых алгоритмах обработки изображений и появлении профессионального приложения для съемки.