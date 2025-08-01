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Головна Технології iPhone 17 подорожчає — скільки коштуватимуть нові смартфони

iPhone 17 подорожчає — скільки коштуватимуть нові смартфони

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 14:22
Ціни на лінійку iPhone 17 зростуть — на скільки подоржають всі моделі
Лінійка смартфонів iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple може підняти ціну на всі чотири моделі iPhone 17 приблизно на 50 доларів порівняно з iPhone 16. Аналітик Едисон Лі опублікував допис, в якому йдеться про очікувані зміни.

Про це пише Tom's Guide.

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Якими можуть бути ціни iPhone 17

За оцінкою Лі, базові ціни зростуть так:

  • iPhone 17 — з 799 доларів до 849 доларів;
  • iPhone 17 Air — з 899 доларів до 949 доларів (якщо змінить iPhone 16 Plus);
  • iPhone 17 Pro — з 999 доларів до 1 049 доларів;
  • iPhone 17 Pro Max — з 1 199 доларів до 1 249 доларів.

Окремі чутки припускають, що "тонка" модель iPhone 17 Air може виявитися дорожчою за iPhone 16 Pro Max, тож остаточні ціни ще неочевидні.

Оцінки зроблені з припущенням, що стартові конфігурації зі сховищем залишаться як у лінійки iPhone 16: 128 ГБ — для стандартних і Pro, 256 ГБ — для Pro Max. Раніше найближчим кроком до подорожчання було скасування 128-гігабайтної версії iPhone 15 Pro Max: ціна 256-гігабайтної моделі залишилася 1 199 доларів, але поріг входу зріс на 100 доларів.

Це не перша поява таких очікувань: ще у травні The Wall Street Journal повідомляв, що Apple розглядає можливість підвищення цін цього року. На фоні загального тренду на здорожчання у сегменті флагманів підвищення на 50 доларів має стриманий вигляд: наприклад, Samsung Galaxy S25 Ultra оцінюється у 1 299 доларів, тоді як потенційні 1 249 доларів за iPhone 17 Pro Max роблять його трохи дешевшим за окремих конкурентів.

Остаточні суми стануть відомі під час презентації iPhone, яка очікується 8 вересня. До того часу залишаються лише чутки та аналітичні прогнози щодо всієї лінійки — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Нагадаємо, Apple готує помітні оновлення камер у серії iPhone 17 — як у плані "заліза", так і через новий профільний застосунок. Інсайдер поділився подробицями про вдосконалення, які з'являться у моделях Pro.

Також ми писали, що до осінньої презентації залишилося менш ніж два місяці, і витоки стають дедалі частішими. Нові фото макетів демонструють можливу палітру iPhone 17, серед яких — помаранчева Pro-версія, хоча остаточні кольори ще можуть змінитися.

Apple iPhone смартфон ціни чутки iPhone 17 Air
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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