Користувач X засняв тестувальника з iPhone 17 — інсайдер підтвердив справжність

На вулиці помітили тестувальника з реальним iPhone 17 Pro — фото
Користувач під ніком Skyfops опублікував фото тестувальника з iPhone 17, який має вийти у 2025 році. Марк Гурман із Bloomberg поділився публікацією та підтвердив її автентичність.
Про це інсайдер написав на своїй сторінці на X.
Що показали фото та рендери
За знімками Skyfops, пристрій відповідає раннім витокам.
I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025
Він схожий на рендери, які у лютому 2025 року опублікував інсайдер Majin Bu: iPhone 17 Air нібито отримає одну камеру та горизонтальний виступ на тильній панелі.
Моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max також матимуть виступ під камери, а задня кришка — комбіновану конструкцію зі скла й алюмінію. Очікується, що новинку покажуть на осінній презентації компанії.
Нагадаємо, у китайській соцмережі Weibo з'явився витік, згідно з яким новий iPhone 17 Pro Max отримає найпотужніший акумулятор серед усіх моделей Apple. Якщо ця інформація підтвердиться, смартфон матиме найбільшу батарею в історії iPhone.
Також ми писали, що Apple готується суттєво змінити зовнішність iPhone 17 Pro. Разом з абсолютно новою моделлю iPhone 17 Air компанія представить смартфон із камерами, розташованими на всій ширині задньої панелі — без традиційного "острова".
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