Користувач X засняв тестувальника з iPhone 17 — інсайдер підтвердив справжність

Макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувач під ніком Skyfops опублікував фото тестувальника з iPhone 17, який має вийти у 2025 році. Марк Гурман із Bloomberg поділився публікацією та підтвердив її автентичність.

Про це інсайдер написав на своїй сторінці на X.

Реклама

Читайте також:

Що показали фото та рендери

За знімками Skyfops, пристрій відповідає раннім витокам.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025

Він схожий на рендери, які у лютому 2025 року опублікував інсайдер Majin Bu: iPhone 17 Air нібито отримає одну камеру та горизонтальний виступ на тильній панелі.

CAD-рендери лінійки iPhone 17, опубліковані у лютому 2025 року. Фото: Majin Bu

Моделі iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max також матимуть виступ під камери, а задня кришка — комбіновану конструкцію зі скла й алюмінію. Очікується, що новинку покажуть на осінній презентації компанії.

Нагадаємо, у китайській соцмережі Weibo з'явився витік, згідно з яким новий iPhone 17 Pro Max отримає найпотужніший акумулятор серед усіх моделей Apple. Якщо ця інформація підтвердиться, смартфон матиме найбільшу батарею в історії iPhone.

Також ми писали, що Apple готується суттєво змінити зовнішність iPhone 17 Pro. Разом з абсолютно новою моделлю iPhone 17 Air компанія представить смартфон із камерами, розташованими на всій ширині задньої панелі — без традиційного "острова".