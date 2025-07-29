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Главная Технологии На улице заметили тестировщика с реальным iPhone 17 Pro — фото

На улице заметили тестировщика с реальным iPhone 17 Pro — фото

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:21
Пользователь X заснял тестировщика с iPhone 17 — инсайдер подтвердил подлинность
Макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователь под ником Skyfops опубликовал фото тестировщика с iPhone 17, который должен выйти в 2025 году. Марк Гурман из Bloomberg поделился публикацией и подтвердил ее подлинность.

Об этом инсайдер написал на своей странице на X.

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Что показали фото и рендеры

По снимкам Skyfops, устройство соответствует ранним утечкам.

Он похож на рендеры, которые в феврале 2025 года опубликовал инсайдер Majin Bu: iPhone 17 Air якобы получит одну камеру и горизонтальный выступ на тыльной панели.

CAD-рендери линейки iPhone 17
CAD-рендеры линейки iPhone 17, опубликованные в феврале 2025 года. Фото: Majin Bu

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max также будут иметь выступ под камеры, а задняя крышка — комбинированную конструкцию из стекла и алюминия. Ожидается, что новинку покажут на осенней презентации компании.

Напомним, в китайской соцсети Weibo появилась утечка, согласно которой новый iPhone 17 Pro Max получит самый мощный аккумулятор среди всех моделей Apple. Если эта информация подтвердится, смартфон будет иметь самую большую батарею в истории iPhone.

Также мы писали, что Apple готовится существенно изменить внешность iPhone 17 Pro. Вместе с совершенно новой моделью iPhone 17 Air компания представит смартфон с камерами, расположенными по всей ширине задней панели — без традиционного "острова".

Apple телефоны фото гаджеты смартфон iPhone 17
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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