Пользователь X заснял тестировщика с iPhone 17 — инсайдер подтвердил подлинность

Макет смартфона iPhone 17 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Пользователь под ником Skyfops опубликовал фото тестировщика с iPhone 17, который должен выйти в 2025 году. Марк Гурман из Bloomberg поделился публикацией и подтвердил ее подлинность.

Об этом инсайдер написал на своей странице на X.

Реклама

Читайте также:

Что показали фото и рендеры

По снимкам Skyfops, устройство соответствует ранним утечкам.

Я только что заметил тестовую разработку iPhone в дикой природе 🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ - Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) 28 июля 2025 г.

Он похож на рендеры, которые в феврале 2025 года опубликовал инсайдер Majin Bu: iPhone 17 Air якобы получит одну камеру и горизонтальный выступ на тыльной панели.

CAD-рендеры линейки iPhone 17, опубликованные в феврале 2025 года. Фото: Majin Bu

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max также будут иметь выступ под камеры, а задняя крышка — комбинированную конструкцию из стекла и алюминия. Ожидается, что новинку покажут на осенней презентации компании.

Напомним, в китайской соцсети Weibo появилась утечка, согласно которой новый iPhone 17 Pro Max получит самый мощный аккумулятор среди всех моделей Apple. Если эта информация подтвердится, смартфон будет иметь самую большую батарею в истории iPhone.

Также мы писали, что Apple готовится существенно изменить внешность iPhone 17 Pro. Вместе с совершенно новой моделью iPhone 17 Air компания представит смартфон с камерами, расположенными по всей ширине задней панели — без традиционного "острова".