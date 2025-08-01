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Главная Технологии iPhone 17 подорожает — сколько будут стоить новые смартфоны

iPhone 17 подорожает — сколько будут стоить новые смартфоны

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 14:22
Цены на линейку iPhone 17 вырастут — на сколько подорожают все модели
Линейка смартфонов iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple может поднять цену на все четыре модели iPhone 17 примерно на 50 долларов по сравнению с iPhone 16. Аналитик Эдисон Ли опубликовал сообщение, в котором говорится об ожидаемых изменениях.

Об этом пишет Tom's Guide.

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По оценке Ли, базовые цены вырастут так:

  • iPhone 17 — с 799 долларов до 849 долларов;
  • iPhone 17 Air — с 899 долларов до 949 долларов (если сменит iPhone 16 Plus);
  • iPhone 17 Pro — с 999 долларов до 1 049 долларов;
  • iPhone 17 Pro Max — с 1 199 долларов до 1 249 долларов.

Отдельные слухи предполагают, что "тонкая" модель iPhone 17 Air может оказаться дороже iPhone 16 Pro Max, поэтому окончательные цены еще неочевидны.

Оценки сделаны с предположением, что стартовые конфигурации с хранилищем останутся как у линейки iPhone 16: 128 ГБ — для стандартных и Pro, 256 ГБ — для Pro Max. Ранее ближайшим шагом к подорожанию была отмена 128-гигабайтной версии iPhone 15 Pro Max: цена 256-гигабайтной модели осталась 1 199 долларов, но порог входа вырос на 100 долларов.

Это не первое появление таких ожиданий: еще в мае The Wall Street Journal сообщал, что Apple рассматривает возможность повышения цен в этом году. На фоне общего тренда на подорожание в сегменте флагманов повышение на 50 долларов имеет сдержанный вид: например, Samsung Galaxy S25 Ultra оценивается в 1 299 долларов, тогда как потенциальные 1 249 долларов за iPhone 17 Pro Max делают его немного дешевле отдельных конкурентов.

Окончательные суммы станут известны во время презентации iPhone, которая ожидается 8 сентября. К тому времени остаются только слухи и аналитические прогнозы относительно всей линейки — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Напомним, Apple готовит заметные обновления камер в серии iPhone 17 — как в плане "железа", так и через новое профильное приложение. Инсайдер поделился подробностями об усовершенствованиях, которые появятся в моделях Pro.

Также мы писали, что до осенней презентации осталось менее двух месяцев, и утечки становятся все более частыми. Новые фото макетов демонстрируют возможную палитру iPhone 17, среди которых — оранжевая Pro-версия, хотя окончательные цвета еще могут измениться.

Apple iPhone смартфон цены слухи iPhone 17 Air
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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