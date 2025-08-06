Немецкий оператор слил дату презентации iPhone 17 — когда ожидать анонс

Макеты смартфона iPhone 17 Air. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple, вероятно, соберет традиционное сентябрьское шоу во вторую неделю месяца: презентацию линейки iPhone 17 ожидают во вторник, 9 сентября. По внутренним данным из окружения немецких мобильных операторов, предварительные заказы откроются в пятницу после анонса, а розничные продажи и отгрузки клиентам начнутся 19 сентября.

Об этом пишет iPhone-Ticker.

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План запуска соответствует привычному сценарию Apple: после презентации в пятницу стартует предзаказ, а через неделю — продажи в ключевых регионах, включая США, Китай, Европу и Японию.

В этом году, кроме нового поколения смартфонов, ожидается пересмотр модельного ряда. По слухам, компания откажется от версии Plus и взамен добавит особо тонкую модель под названием iPhone 17 Air. Таким образом, в линейку должны войти четыре устройства:

базовый iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Внешне прогнозируют обновленную тыльную часть корпуса и иначе расположенный блок камер. Технические характеристики пока официально не подтверждены, однако первые утечки указывают на сдержанные изменения в дизайне и возможные улучшения дисплея и камер.

Наряду с новыми iPhone Apple может представить и другие устройства. Ожидаются AirPods Pro третьего поколения и новые модели Apple Watch. В то же время следующее поколение HomePod, вероятно, придется подождать до следующего года.

Напомним, Apple может повысить стоимость всех четырех моделей iPhone 17 на 50 долларов по сравнению с прошлогодними iPhone 16. Аналитик Эдисон Ли предполагает, что изменения коснутся всей линейки.

Также мы писали, что до презентации новых iPhone осталось около шести недель, и утечки становятся все более частыми. Инсайдер Сонни Диксон обнародовал фото макетов iPhone 17 — в том числе в новом ярком оранжевом цвете для версии Pro.