Apple випустила публічну бету iOS 26 — 8 функцій, які варто спробувати

Оновлення до iOS 26 Public Beta на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple відкрила публічну бета-версію iOS 26 для всіх охочих. Тестери можуть оцінити новий дизайн Liquid Glass і низку практичних можливостей без ризику для щоденної роботи iPhone.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 8 функцій, які варто спробувати.

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Оновлений "Телефон" із можливістю повернути старий вигляд

Apple переробила стандартний застосунок "Телефон". За бажання інтерфейс можна перемкнути на новий або повернутися до звичного макета зі вкладками внизу — кому як зручніше.

Новий дизайн iMessage та корисні інструменти для груп

У повідомленнях з'явилися фони для чатів, а також низка функціональних доповнень: індикація набору тексту в групових бесідах, підтримка Apple Cash, кнопка швидкого збереження контактів і опитування для колективних рішень.

"Камера": нагадування протерти об'єктив і знімання через AirPods

Застосунок отримав просте, але корисне нагадування — iPhone підкаже, коли лінза забруднилася і її варто протерти (аналогічна опція давно є на Android). Ще одне оновлення: можна робити фото натисканням на AirPods після оновлення навушників.

AutoMix та караоке з перекладом і транскрипцією в Apple Music

Головне покращення — AutoMix, що плавно зводить два треки у єдиний сет. До режиму караоке додали переклад слів і транскрипцію — тепер співати улюблені композиції ще простіше.

Apple Intelligence: швидший ШІ та ширше застосування

На iPhone 15 Pro та новіших Apple оновила мовні моделі — штучний інтелект працює швидше й точніше. ШІ інтегровано у переклад під час дзвінків у "Телефоні" та FaceTime, а також в iMessage. Окремо відзначають розшифровку аудіо в "Нотатках" — кажуть, вона працює швидше, ніж в OpenAI.

Новий CarPlay: віджети, компактні дзвінки та відео на стоянці

CarPlay отримав оновлений дизайн, живі віджети, відображення дзвінків у невеликому вікні та підтримку перегляду відео. Відтворення доступне лише коли авто стоїть, щоб не відволікати водія.

Асистент відновлення iPhone без ПК

У разі збоїв після оновлення або якщо iPhone не вмикається, допоможе Асистент відновлення. Пристрій можна повернути до роботи за допомогою іншого iPhone або iPad: система завантажить актуальну версію iOS або перевстановить її без комп'ютера.

"Просторові сцени": фото перетворюються на 3D

Нова опція створює знімки з ефектом глибини шляхом домальовування простору нейромережею. Екранна заставка реагує на нахили телефона й "оживає". Зображення людей не завжди вдасться встановити як шпалери, зате з тваринами проблем немає. Функція доступна на всіх iPhone.

Нагадаємо, iOS 26 вже називають наймасштабнішим оновленням для iPhone за останні роки. Новий інтерфейс Liquid Glass з'явиться на всіх підтримуваних моделях, але найцікавіші функції залишаться ексклюзивом для iPhone 15 Pro і новіших.

Також ми писали, що Apple нарешті дозволила користувачам самостійно обирати тривалість "дрімоти" в будильнику. У iOS 26 дев'ятихвилинне обмеження зникло — тепер інтервал можна задати від 1 до 15 хвилин.