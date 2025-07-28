Apple выпустила публичную бету iOS 26 — 8 функций, которые стоит попробовать

Обновление до iOS 26 Public Beta на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Apple открыла публичную бета-версию iOS 26 для всех желающих. Тестеры могут оценить новый дизайн Liquid Glass и ряд практических возможностей без риска для ежедневной работы iPhone.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 8 функциях, которые стоит попробовать.

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Обновленный "Телефон" с возможностью вернуть старый вид

Apple переделала стандартное приложение "Телефон". При желании интерфейс можно переключить на новый или вернуться к привычному макету со вкладками внизу — кому как удобнее.

Новый дизайн iMessage и полезные инструменты для групп

В сообщениях появились фоны для чатов, а также ряд функциональных дополнений: индикация набора текста в групповых беседах, поддержка Apple Cash, кнопка быстрого сохранения контактов и опрос для коллективных решений.

"Камера": напоминание протереть объектив и съемка через AirPods

Приложение получило простое, но полезное напоминание — iPhone подскажет, когда линза загрязнилась и ее стоит протереть (аналогичная опция давно есть на Android). Еще одно обновление: можно делать фото нажатием на AirPods после обновления наушников.

AutoMix и караоке с переводом и транскрипцией в Apple Music

Главное улучшение — AutoMix, который плавно сводит два трека в единый сет. В режим караоке добавили перевод слов и транскрипцию — теперь петь любимые композиции еще проще.

Apple Intelligence: более быстрый ИИ и более широкое применение

На iPhone 15 Pro и более новых Apple обновила языковые модели — искусственный интеллект работает быстрее и точнее. ИИ интегрирован в перевод во время звонков в "Телефоне" и FaceTime, а также в iMessage. Отдельно отмечают расшифровку аудио в "Заметках" — говорят, она работает быстрее, чем в OpenAI.

Новый CarPlay: виджеты, компактные звонки и видео на стоянке

CarPlay получил обновленный дизайн, живые виджеты, отображение звонков в небольшом окне и поддержку просмотра видео. Воспроизведение доступно только когда авто стоит, чтобы не отвлекать водителя.

Ассистент восстановления iPhone без ПК

В случае сбоев после обновления или если iPhone не включается, поможет Ассистент восстановления. Устройство можно вернуть к работе с помощью другого iPhone или iPad: система загрузит актуальную версию iOS или переустановит ее без компьютера.

"Пространственные сцены": фото превращаются в 3D

Новая опция создает снимки с эффектом глубины путем дорисовки пространства нейросетью. Экранная заставка реагирует на наклоны телефона и "оживает". Изображения людей не всегда удастся установить в качестве обоев, зато с животными проблем нет. Функция доступна на всех iPhone.

Напомним, iOS 26 уже называют самым масштабным обновлением для iPhone за последние годы. Новый интерфейс Liquid Glass появится на всех поддерживаемых моделях, но самые интересные функции останутся эксклюзивом для iPhone 15 Pro и более новых.

Также мы писали, что Apple наконец-то позволила пользователям самостоятельно выбирать продолжительность "дремоты" в будильнике. В iOS 26 девятиминутное ограничение исчезло — теперь интервал можно задать от 1 до 15 минут.