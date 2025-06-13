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Як встановити бета-версію iOS 26 на свій iPhone — інструкція

13 червня 2025 11:18
Володимир Мололкін - редактор
Бета-версія iOS 26 вже доступна — як встановити на свій iPhone
Оновлення iOS 26 на екрані iPhone. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Apple на WWDC 2025 анонсувала чи не наймасштабніше оновлення мобільної ОС і водночас змінила принцип нумерації: відтепер версії називатимуть роком, коли користувачі активніше ними користуватимуться. Фінальний реліз iOS 26 заплановано на цю осінь, проте розробницьку бету можна завантажити вже сьогодні.

Про те, як це зробити, пише ZDNET.

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Важливо зазначити, що перш ніж ставити будь-яку тестову збірку, створіть резервну копію даних, а ще краще — використовуйте другий, "неосновний" iPhone. Ці версії часто містять баги й недопрацювання, тож будьте готові до можливих збоїв.

Як встановити бета-версію iOS 26 для розробників на iPhone

Для встановлення девелоперської бети потрібен iPhone з iOS 16.5 або новішою та Apple ID, зареєстрований у програмі Apple Developer. Оскільки не всі моделі підтримують iOS 26, пристрій має бути новішим за iPhone 11.

Спочатку відкрийте App Store і встановіть офіційний додаток Apple Developer. Тут же можна оформити участь у програмі:

  • безплатний рівень дає змогу тестувати бета-версії;
  • повноправне членство зі щорічним внеском 99 доларів відкриває доступ до додаткових інструментів розробника.

Повністю налаштуйте свій профіль, оберіть, в чому ви зацікавлені як учасник програми, перш ніж переходити до наступного кроку.

Якщо ваш iPhone працює під керуванням принаймні iOS 16.4 і підв'язаний до Apple ID розробника, перейдіть у "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". У розділі "Бета-оновлення" оберіть "iOS 26 Developer Beta" та дотримуйтеся інструкцій на екрані.

Путь к обновлению iOS 26
Шлях в налаштуваннях до оновлення версії iOS. Фото: ZDNET

Якщо пункт не відображається, увімкніть "Режим розробника" в меню "Конфіденційність і безпека".

Нагадаємо, попередні витоки свідчать, що iOS 26 буде доступна для всіх моделей, починаючи з iPhone 11. Інформацію поширила приватна сторінка в X, яка раніше точно передбачила перелік сумісних пристроїв для iOS 18.

Також ми писали, що в iOS 26 з'явиться зручне нововведення — підтримка автоматичної синхронізації авторизаційних даних для публічних Wi-Fi-мереж. Після введення інформації на одному пристрої Apple інші автоматично підключатимуться без повторного введення.

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