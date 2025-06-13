Бета-версия iOS 26 уже доступна — как установить на свой iPhone

Обновление iOS 26 на экране iPhone. Фото: скриншот/YouTube

Apple на WWDC 2025 анонсировала едва ли не самое масштабное обновление мобильной ОС и одновременно изменила принцип нумерации: отныне версии будут называть по году, когда пользователи активнее ими будут пользоваться. Финальный релиз iOS 26 запланирован на эту осень, однако бету для разработчиков можно скачать уже сегодня.

О том, как это сделать, пишет ZDNET.

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Важно отметить, что прежде чем ставить любую тестовую сборку, создайте резервную копию данных, а еще лучше — используйте второй, "неосновной" iPhone. Эти версии часто содержат баги и недоработки, поэтому будьте готовы к возможным сбоям.

Как установить бета-версию iOS 26 для разработчиков на iPhone

Для установки девелоперской беты нужен iPhone с iOS 16.5 или новее и Apple ID, зарегистрированный в программе Apple Developer. Поскольку не все модели поддерживают iOS 26, устройство должно быть новее iPhone 11.

Сначала откройте App Store и установите официальное приложение Apple Developer. Здесь можно оформить участие в программе:

бесплатный уровень позволяет тестировать бета-версии;

полноправное членство с ежегодным взносом 99 долларов открывает доступ к дополнительным инструментам разработчика.

Полностью настройте свой профиль, выберите, в чем вы заинтересованы как участник программы, прежде чем переходить к следующему шагу.

Если ваш iPhone работает под управлением по крайней мере iOS 16.4 и подвязан к Apple ID разработчика, перейдите в "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО". В разделе "Бета-обновление" выберите "iOS 26 Developer Beta" и следуйте инструкциям на экране.

Путь в настройках к обновлению версии iOS. Фото: ZDNET

Если пункт не отображается, включите "Режим разработчика" в меню "Конфиденциальность и безопасность".

Напомним, предыдущие утечки гласят, что iOS 26 будет доступна для всех моделей, начиная с iPhone 11. Информацию распространила частная страница в X, которая ранее точно предсказала перечень совместимых устройств для iOS 18.

Также мы писали, что в iOS 26 появится удобное нововведение — поддержка автоматической синхронизации авторизационных данных для публичных Wi-Fi-сетей. После ввода информации на одном устройстве Apple другие будут автоматически подключаться без повторного ввода.