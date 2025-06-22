Apple обмежила iOS 26 — що буде доступно лише для нових iPhone

iPhone з iOS 26 в руках. Фото: Unsplash

Оновлення iOS 26 називають наймасштабнішим за останні роки: усі сумісні моделі отримають новий дизайн Liquid Glass, проте більша частина інновацій покладається на обчислювальну потужність A17 Pro. Тому скористатися повним набором можливостей зможуть тільки власники iPhone 15 Pro або новіших пристроїв.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які функції будуть доступні лише новим iPhone.

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Apple робить ставку на штучний інтелект — більшість новацій саме на ньому й ґрунтується. Проте ці функції не запускатимуться без достатньої продуктивності, тож старі моделі залишаться без них.

Візуальний інтелект у скриншотах

Система аналізує знімок екрана й пропонує дії: наприклад, купити товар, додати дату в календар або переглянути деталі об'єкта на фото. Функція спирається на глибинне розпізнавання зображень і працює у фоновому режимі.

Живий переклад у "Повідомленнях", FaceTime та дзвінках

Листування чи голосова розмова перекладаються в режимі реального часу. Текстовий переклад одразу з'являється у чаті, а під час дзвінка можна навіть почути озвучений переклад.

ШІ-дії в "Командах"

У додатку Shortcuts з'явилися нові блоки: створення зображень, резюме текстів та інші сценарії, що залучають Apple Intelligence безпосередньо всередині автоматизацій.

Підказки та організація в "Нагадуваннях"

Інтелект пропонує створити завдання на підставі листів чи повідомлень і автоматично групує пункти списку за категоріями, щоб спростити планування.

Поліпшене відстеження замовлень у Wallet

iOS 16 самостійно знаходить дані з електронних листів і додає інформацію про покупку до додатка Wallet — без участі продавця та без ручного введення відомостей.

Оновлені Genmoji та Image Playground

Користувач може змішувати емодзі, змінювати риси обличчя або застосовувати художні стилі (аніме, акварель тощо) під час генерації зображень.

Підказки для опитувань в iMessage

Коли ви створюєте нове опитування, система запропонує сформулювати запитання та варіанти відповідей, допомагаючи швидше запустити голосування.

Генерація фонів у "Повідомленнях"

Окрім стандартних зображень, тепер можна застосувати згенеровані штучним інтелектом фони, адаптовані під тематику конкретного чату.

Єдина новинка, що дістанеться старішим моделям, — 3D-ефект на екрані блокування. Вона працюватиме з iPhone 12 і новішими моделями. Для решти функцій мінімальним "квитком" у світ Apple Intelligence залишається iPhone 15 Pro: без нього система буде красивою, але без чарів.

Нагадаємо, оновлення iOS 26 нарешті дає користувачам змогу самостійно обирати тривалість "дрімоти" в будильнику. Замість обов'язкових 9 хвилин тепер доступний діапазон від 1 до 15.

Також ми писали, що Apple під час WWDC 2025 презентувала оновлений підхід до нумерації iOS. Тепер версія відповідає року основного використання, а сама iOS 26 стане доступною восени.