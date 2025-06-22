Apple ограничила iOS 26 — что будет доступно только для новых iPhone

iPhone с iOS 26 в руках. Фото: Unsplash

Обновление iOS 26 называют самым масштабным за последние годы: все совместимые модели получат новый дизайн Liquid Glass, однако большая часть инноваций возлагается на вычислительную мощность A17 Pro. Поэтому воспользоваться полным набором возможностей смогут только владельцы iPhone 15 Pro или более новых устройств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие функции будут доступны только новым iPhone.

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Apple делает ставку на искусственный интеллект — большинство новаций именно на нем и основывается. Однако эти функции не будут запускаться без достаточной производительности, поэтому старые модели останутся без них.

Визуальный интеллект в скриншотах

Система анализирует снимок экрана и предлагает действия: например, купить товар, добавить дату в календарь или просмотреть детали объекта на фото. Функция опирается на глубинное распознавание изображений и работает в фоновом режиме.

Живой перевод в "Сообщениях", FaceTime и звонках

Переписка или голосовой разговор переводятся в режиме реального времени. Текстовый перевод сразу появляется в чате, а во время звонка можно даже услышать озвученный перевод.

ИИ-действия в "Командах"

В приложении Shortcuts появились новые блоки: создание изображений, резюме текстов и другие сценарии, привлекающие Apple Intelligence непосредственно внутри автоматизаций.

Подсказки и организация в "Напоминаниях"

Интеллект предлагает создать задачи на основании писем или сообщений и автоматически группирует пункты списка по категориям, чтобы упростить планирование.

Улучшенное отслеживание заказов в Wallet

iOS 16 самостоятельно находит данные из электронных писем и добавляет информацию о покупке в приложение Wallet — без участия продавца и без ручного ввода сведений.

Обновленные Genmoji и Image Playground

Пользователь может смешивать эмодзи, менять черты лица или применять художественные стили (аниме, акварель и т.д.) при генерации изображений.

Подсказки для опросов в iMessage

Когда вы создаёте новый опрос, система предложит сформулировать вопрос и варианты ответов, помогая быстрее запустить голосование.

Генерация фонов в "Сообщениях"

Кроме стандартных изображений, теперь можно применить сгенерированные искусственным интеллектом фоны, адаптированные под тематику конкретного чата.

Единственная новинка, которая достанется более старым моделям, — 3D-эффект на экране блокировки. Она будет работать с iPhone 12 и более новыми моделями. Для остальных функций минимальным "билетом" в мир Apple Intelligence остается iPhone 15 Pro: без него система будет красивой, но без волшебства.

Напомним, обновление iOS 26 наконец дает пользователям возможность самостоятельно выбирать продолжительность "дремоты" в будильнике. Вместо обязательных 9 минут теперь доступен диапазон от 1 до 15.

Также мы писали, что Apple во время WWDC 2025 представила обновленный подход к нумерации iOS. Теперь версия соответствует году основного использования, а сама iOS 26 станет доступной осенью.