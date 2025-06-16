В iOS 26 нарешті можна налаштувати тривалість "дрімоти" — що це означає

Будильник на iPhone. Фото: скриншот/YouTube

iOS 26 дозволяє власникам iPhone самостійно встановлювати тривалість "дрімоти" в будильнику — від 1 до 15 хвилин. Так Apple нарешті скасовує жорсткий дев'ятихвилинний інтервал, що роками дратував користувачів.

Про це пише MacRumors.

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У бета-версії нової ОС достатньо відкрити будь-який будильник і торкнутися числа біля пункту "Snooze Duration", щоб задати потрібний проміжок: комусь вистачає двох хвилин, а хтось воліє довший перепочинок. Дев'ятихвилинний крок — спадок механічних будильників — в епоху смартфонів має вигляд непотрібного анахронізму.

Apple позиціює зміни як невелике, але суттєве покращення якості життя, адже саме дрібні зручності визначають, наскільки комфортним буде ранок. Наразі iOS 26 доступна розробникам у тестовому режимі. Публічна бета вийде наступного місяця, а фінальний реліз традиційно заплановано на осінь.

Нагадаємо, хоча вибір смартфонів на ринку великий, переважна частина користувачів Android не поспішає переходити на iPhone. Свою відданість платформі Google вони пояснюють низкою переваг, які для них залишаються вирішальними.

Також ми писали, що Apple оголосила про кардинальну зміну підходу до нумерації версій iOS — тепер система носитиме рік активного використання. Повноцінний реліз iOS 26 очікується восени, але розробницька версія вже доступна для завантаження.