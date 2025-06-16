Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Технологии arrow Apple убрала из iOS 26 фишку, за которую ненавидели будильник arrow

Apple убрала из iOS 26 фишку, за которую ненавидели будильник

16 июня 2025 16:57
Владимир Мололкин - редактор
В iOS 26 наконец-то можно настроить продолжительность "дремоты" — что это значит
Будильник на iPhone. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

iOS 26 позволяет владельцам iPhone самостоятельно устанавливать продолжительность "дремоты" в будильнике — от 1 до 15 минут. Так Apple наконец отменяет жесткий девятиминутный интервал, годами раздражавший пользователей.

Об этом пишет MacRumors.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для пользователей iPhone

В бета-версии новой ОС достаточно открыть любой будильник и коснуться числа возле пункта "Snooze Duration", чтобы задать нужный промежуток: кому-то хватает двух минут, а кто-то предпочитает более длинную передышку. Девятиминутный шаг — наследие механических будильников — в эпоху смартфонов выглядит ненужным анахронизмом.

Apple позиционирует изменения как небольшое, но существенное улучшение качества жизни, ведь именно мелкие удобства определяют, насколько комфортным будет утро. Сейчас iOS 26 доступна разработчикам в тестовом режиме. Публичная бета выйдет в следующем месяце, а финальный релиз традиционно запланирован на осень.

Напомним, хотя выбор смартфонов на рынке большой, подавляющая часть пользователей Android не спешит переходить на iPhone. Свою преданность платформе Google они объясняют рядом преимуществ, которые для них остаются решающими.

Также мы писали, что Apple объявила о кардинальном изменении подхода к нумерации версий iOS — теперь система будет носить год активного использования. Полноценный релиз iOS 26 ожидается осенью, но версия для разработчиков уже доступна для загрузки.

Apple iPhone iOS пользователи функции
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации