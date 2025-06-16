В iOS 26 наконец-то можно настроить продолжительность "дремоты" — что это значит

Будильник на iPhone. Фото: скриншот/YouTube

iOS 26 позволяет владельцам iPhone самостоятельно устанавливать продолжительность "дремоты" в будильнике — от 1 до 15 минут. Так Apple наконец отменяет жесткий девятиминутный интервал, годами раздражавший пользователей.

Об этом пишет MacRumors.

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В бета-версии новой ОС достаточно открыть любой будильник и коснуться числа возле пункта "Snooze Duration", чтобы задать нужный промежуток: кому-то хватает двух минут, а кто-то предпочитает более длинную передышку. Девятиминутный шаг — наследие механических будильников — в эпоху смартфонов выглядит ненужным анахронизмом.

Apple позиционирует изменения как небольшое, но существенное улучшение качества жизни, ведь именно мелкие удобства определяют, насколько комфортным будет утро. Сейчас iOS 26 доступна разработчикам в тестовом режиме. Публичная бета выйдет в следующем месяце, а финальный релиз традиционно запланирован на осень.

Напомним, хотя выбор смартфонов на рынке большой, подавляющая часть пользователей Android не спешит переходить на iPhone. Свою преданность платформе Google они объясняют рядом преимуществ, которые для них остаются решающими.

Также мы писали, что Apple объявила о кардинальном изменении подхода к нумерации версий iOS — теперь система будет носить год активного использования. Полноценный релиз iOS 26 ожидается осенью, но версия для разработчиков уже доступна для загрузки.