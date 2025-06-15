Чому Android обирають замість iPhone — 4 ключові переваги Google-смартфонів

Смартфон з iOS у порівнянні зі смартфоном на Android. Фото: скриншот/YouTube

Користувачі по всьому світу користуються різними смартфонами, але більшість з них досі не готові проміняти Android на iPhone. Вони аргументують своє рішення кількома причинами, які залишають їх в екосистемі Google.

Про ці причини пише Android Authority.

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Свобода вибору

Android живить десятки брендів, а отже, пропонує справді гігантський асортимент: від ігрових "монстрів" та складаних гаджетів до бюджетних моделей і камерофонів-флагманів. Щороку виробники намагаються перевершити одне одного ціною, потужністю та інноваціями — і споживач лише виграє від цієї конкуренції.

У світі iOS усе інакше: вибір зводиться до кількох iPhone, більшість із яких належить до преміумсегмента. Такий підхід дещо обмежує користувачів.

Класична панель програм та чистий екран

Android дозволяє тримати робочий стіл мінімалістичним: усі другорядні програми зникають у зручну шухляду ("App Drawer"), яку можна відкрити одним рухом.

В iOS нові іконки автоматично з'являються на домашніх екранах, а бібліотека застосунків лише частково розв'язує проблему безладу. Для людини, яка ненавидить зайве, це критично.

Підтримка сторонніх лаунчерів

Найглибший рівень кастомізації Android — це лаунчери. Один натиск у магазині, і телефон отримує зовсім інший інтерфейс, нові жести або унікальну структуру меню. Nova, Niagara, Pixel Launcher — кожен змінює досвід до невпізнання.

На iPhone ж користувач приречений на базову оболонку Apple: віджети та ярлики Shortcuts не здатні замінити повноцінний лаунчер.

Сила звички

Жести на Android та розташування налаштувань перетворилися на м'язову пам'ять. На iPad користувачі змушені постійно ловити себе на пошуку "кнопки назад" у верхньому куті й відчувати, як сповільнюється робота. Навіть дрібниці на кшталт сканера відбитків або ширших налаштувань Always-on Display роблять Android ближчим до їхніх потреб.

iPhone та iOS — це потужні пристрої й зріла ОС, але для тих, хто цінує різноманітність, глибину налаштувань і знайомий робочий процес, доводи на користь Android залишаються переконливими.

Нагадаємо, протистояння Android та iOS триває вже багато років — обидві системи мають свої плюси та недоліки. "Зелений робот" все ще має перевагу, де Apple досі не дотягує.

Також ми писали, що, хоча смартфони давно стали невіднятною частиною нашого життя, багато їхніх корисних функцій залишаються в тіні. Саме ці малопомітні інструменти здатні суттєво підвищити комфорт, заощадити час і навіть зміцнити безпеку особистих даних.