Телефон вміє більше, ніж ви думаєте — 13 лайфхаків, про які не всі знають

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Смартфони давно стали найближчими помічниками, утім більшість користувачів використовує лише частину їхніх можливостей. Деякі приховані функції здатні заощадити час, енергію та навіть захистити особисті дані, але залишаються непоміченими.

Про це пише OBOZ.ua.

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Режим польоту для швидшої зарядки

Установивши "У літаку" на час підзарядки, телефон вимикає радіомодулі, припиняє пошук мережі й не витрачає енергію на передачу даних, тож батарея наповнюється помітно швидше.

Тимчасове збільшення пам'яті

Очистьте кеш застосунків у налаштуваннях сховища, аби вивільнити сотні мегабайт, або переходьте на легкі версії сервісів — Facebook Lite, Messenger Lite, YouTube Go: вони займають значно менше місця.

Зручніша клавіатура

Gboard і SwiftKey підтримують свайп-набір, вбудований переклад і миттєвий пошук, перетворюючи стандартне введення тексту на швидкий багатофункціональний інструмент.

"Знайти мій пристрій" у Google

Досить увійти у власний обліковий запис і ввести у пошуку команду "Знайти мій пристрій" — сервіс відобразить розташування телефону на карті та дозволить заблокувати або продзвонити його.

Краще фокусування камери

Під час відеознімання долонею прикрийте мікрофон: так датчики швидше сфокусуються на об'єкті. Увімкнена сітка в налаштуваннях допоможе правильно вибудувати композицію кадру.

Додатковий захист даних

Системні засоби або сторонні AppLock дають змогу встановлювати пароль на месенджери чи галерею. Так ви захищаєте приватні розмови й світлини навіть у разі втрати смартфона.

Підставна геолокація

GPS-спуфінг дозволяє змінити видиме місце перебування в застосунках, наприклад, у сервісах знайомств. Використовуйте цю можливість обачно, аби не порушити правила платформи.

Копіювання тексту з фото

Google Lens і вбудований у Gboard режим сканування тексту дають змогу виділяти й копіювати написане просто зі знімків — це зручно для швидкого збереження нотаток або цитат.

OTG для зовнішніх пристроїв

Підтримка USB On-The-Go перетворює смартфон на мініхаб: під'єднайте флешку, мишку чи клавіатуру і працюйте з файлами без комп'ютера.

Автоматизація з MacroDroid і Tasker

Застосунки автоматизують рутину: вимикають звук на роботі, вмикають Wi-Fi вдома, надсилають SMS-нагадування чи запускають музику за розкладом.

eSIM і віртуальні номери

Цифрова SIM-карта спрощує зміну оператора, а сервіси TextNow чи Numero eSIM додають другий номер для подорожей або для розділення особистих і робочих дзвінків.

Екранна лупа

Функція "Лупа" в налаштуваннях доступності збільшує вибрану ділянку екрана — це корисно під час читання дрібного шрифту чи розглядання деталей на фото.

Офлайн-карти

Завантажте потрібні райони в Google Maps заздалегідь — навігація працюватиме навіть без інтернету, що особливо доречно у подорожах та зонах з поганим покриттям.

Нагадаємо, хоча багато мобільних тарифів декларують "безлімітний" інтернет, на практиці трафік зникає набагато швидше, ніж очікується. Якщо ви часто перевищуєте ліміт або помічаєте надмірне споживання даних, кілька простих налаштувань допоможуть скоротити витрати без шкоди для повсякденного користування смартфоном.

Також ми писали, що смартфон може щотижня втрачати до гігабайта вільної пам'яті, і однією з головних причин цього є Viber. Месенджер активно накопичує кешовані файли, які можна швидко й безпечно видалити — при цьому всі чати та фото залишаться на місці.