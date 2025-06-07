Телефон умеет больше, чем вы думаете — 13 лайфхаков, о которых не все знают

Девушка со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны давно стали ближайшими помощниками, впрочем, большинство пользователей использует лишь часть их возможностей. Некоторые скрытые функции способны сэкономить время, энергию и даже защитить личные данные, но остаются незамеченными.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Режим полета для более быстрой зарядки

Установив "В самолете" на время подзарядки, телефон выключает радиомодули, прекращает поиск сети и не тратит энергию на передачу данных, поэтому батарея наполняется заметно быстрее.

Временное увеличение памяти

Очистите кэш приложений в настройках хранилища, чтобы высвободить сотни мегабайт, или переходите на легкие версии сервисов — Facebook Lite, Messenger Lite, YouTube Go: они занимают значительно меньше места.

Более удобная клавиатура

Gboard и SwiftKey поддерживают свайп-набор, встроенный перевод и мгновенный поиск, превращая стандартный ввод текста в быстрый многофункциональный инструмент.

"Найти мое устройство" в Google

Достаточно войти в собственный аккаунт и ввести в поиске команду "Найти мое устройство" — сервис отобразит расположение телефона на карте и позволит заблокировать или прозвонить его.

Лучшая фокусировка камеры

Во время видеосъемки ладонью прикройте микрофон: так датчики быстрее сфокусируются на объекте. Включенная сетка в настройках поможет правильно выстроить композицию кадра.

Дополнительная защита данных

Системные средства или сторонние AppLock позволяют устанавливать пароль на мессенджеры или галерею. Так вы защищаете личные разговоры и фотографии даже в случае потери смартфона.

Подставная геолокация

GPS-спуфинг позволяет изменить видимое местонахождение в приложениях, например, в сервисах знакомств. Используйте эту возможность осмотрительно, чтобы не нарушить правила платформы.

Копирование текста с фото

Google Lens и встроенный в Gboard режим сканирования текста позволяют выделять и копировать написанное прямо со снимков — это удобно для быстрого сохранения заметок или цитат.

OTG для внешних устройств

Поддержка USB On-The-Go превращает смартфон в мини-хаб: подключите флешку, мышку или клавиатуру и работайте с файлами без компьютера.

Автоматизация с MacroDroid и Tasker

Приложения автоматизируют рутину: выключают звук на работе, включают Wi-Fi дома, отправляют SMS-напоминания или запускают музыку по расписанию.

eSIM и виртуальные номера

Цифровая SIM-карта упрощает смену оператора, а сервисы TextNow или Numero eSIM добавляют второй номер для путешествий или для разделения личных и рабочих звонков.

Экранная лупа

Функция "Лупа" в настройках доступности увеличивает выбранный участок экрана — это полезно при чтении мелкого шрифта или рассмотрении деталей на фото.

Офлайн-карты

Загрузите нужные районы в Google Maps заранее — навигация будет работать даже без интернета, что особенно уместно в путешествиях и зонах с плохим покрытием.

Напомним, хотя многие мобильные тарифы декларируют "безлимитный" интернет, на практике трафик исчезает гораздо быстрее, чем ожидается. Если вы часто превышаете лимит или замечаете чрезмерное потребление данных, несколько простых настроек помогут сократить расходы без ущерба для повседневного пользования смартфоном.

Также мы писали, что смартфон может еженедельно терять до гигабайта свободной памяти, и одной из главных причин этого является Viber. Мессенджер активно накапливает кэшированные файлы, которые можно быстро и безопасно удалить — при этом все чаты и фото останутся на месте.