Android 16 вийшов — що нового з'явилося в операційній системі Google

Android 16 вже тут — як зміниться ваш смартфон з новою ОС
Google розгортає найраніший за останні роки великий реліз, тож користувачі сумісних Pixel уже можуть знайти на своїх пристроях Android 16. Нове покоління ОС ґрунтується на дизайн-мові Material 3 Expressive й покликане зробити взаємодію доступнішою, зрозумілішою та безпечнішою.
Про це йдеться в офіційному блозі Google.
Оновлені сповіщення в реальному часі
Android 16 упорядковує повідомлення, автоматично групуючи сповіщення від однієї програми, аби стрічка залишалася компактною.
До того ж з'явилися "живі" оновлення для доставок і таксі: статус замовлення змінюється без потреби відкривати застосунок — функція вже працює з партнерами, а надалі з'явиться й у системних рішеннях Samsung Now Bar, OPPO та OnePlus Live Alerts.
Чіткіші дзвінки та просте керування слуховими апаратами
Користувачі слухових апаратів на LE Audio тепер можуть перемикати джерело мікрофона: у шумному середовищі досить обрати мікрофон телефона, щоб співрозмовник чув голос виразніше.
У системі з'явилися й вбудовані елементи керування — гучність і режими роботи слухового апарата доступні просто з панелі налаштувань.
Advanced Protection: максимальний рівень безпеки одним дотиком
Новий пункт у налаштуваннях дозволяє активувати Advanced Protection — комплексний захист від фішингу, шкідливих застосунків, небезпечних сайтів і шахрайських дзвінків.
Функція створена для тих, кому потрібна найвища мобільна безпека, зокрема для публічних осіб.
Десктопний режим і гарячі клавіші для великих екранів
Разом із Samsung команда Android розробила desktop windowing — режим, що перетворює планшет або складний смартфон на "настільний" робочий простір: вікна можна відкривати, переміщувати та змінювати їхній розмір так само як на ПК.
Пізніше цього року з'являться користувацькі комбінації гарячих клавіш і taskbar overflow — зручний спосіб знаходити програми, коли панель переповнена. Крім того, розробники вже можуть тестувати підключення мобільних пристроїв до зовнішнього дисплея для розширеного робочого столу.
Що ще нового
Серед інших покращень: підтримка HDR-знімків екрана, адаптивна частота оновлення дисплея, функція Identity Check і подальші матеріальні оновлення в Wear OS 6. Розгортання Android 16 на пристроях інших виробників заплановане на кінець року, а користувачі Pixel вже можуть оцінити всі зміни.
Нагадаємо, навколо презентації Google Pixel 10 досі точиться невизначеність: спершу вказували на 13 серпня, але свіжа інформація свідчить, що захід перенесли на 20 серпня. Водночас початок постачань, згідно з новими даними, очікується вже 28 серпня — на два дні раніше, ніж це було торік.
Також ми писали, що багато Android-смартфонів постачаються з додатковими оболонками, які, хоч і розширюють функціональність, часто перевантажують систему зайвими сервісами й рекламою. Тим, хто шукає чистий, легкий і стабільний досвід користування, варто звернути увагу на пристрої з "чистим" Android або максимально наближеними до нього інтерфейсами.
Читайте Новини.LIVE!