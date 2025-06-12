Android 16 вийшов — що нового з'явилося в операційній системі Google

В руках смартфон Google Pixel з Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Google розгортає найраніший за останні роки великий реліз, тож користувачі сумісних Pixel уже можуть знайти на своїх пристроях Android 16. Нове покоління ОС ґрунтується на дизайн-мові Material 3 Expressive й покликане зробити взаємодію доступнішою, зрозумілішою та безпечнішою.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

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Оновлені сповіщення в реальному часі

Android 16 упорядковує повідомлення, автоматично групуючи сповіщення від однієї програми, аби стрічка залишалася компактною.

Нові сповіщення в Android 16. Фото: Google

До того ж з'явилися "живі" оновлення для доставок і таксі: статус замовлення змінюється без потреби відкривати застосунок — функція вже працює з партнерами, а надалі з'явиться й у системних рішеннях Samsung Now Bar, OPPO та OnePlus Live Alerts.

Чіткіші дзвінки та просте керування слуховими апаратами

Користувачі слухових апаратів на LE Audio тепер можуть перемикати джерело мікрофона: у шумному середовищі досить обрати мікрофон телефона, щоб співрозмовник чув голос виразніше.

Керування слуховими апаратами в Android 16. Фото: Google

У системі з'явилися й вбудовані елементи керування — гучність і режими роботи слухового апарата доступні просто з панелі налаштувань.

Advanced Protection: максимальний рівень безпеки одним дотиком

Новий пункт у налаштуваннях дозволяє активувати Advanced Protection — комплексний захист від фішингу, шкідливих застосунків, небезпечних сайтів і шахрайських дзвінків.

Новий режим Device Protection в Android 16. Фото: Google

Функція створена для тих, кому потрібна найвища мобільна безпека, зокрема для публічних осіб.

Десктопний режим і гарячі клавіші для великих екранів

Разом із Samsung команда Android розробила desktop windowing — режим, що перетворює планшет або складний смартфон на "настільний" робочий простір: вікна можна відкривати, переміщувати та змінювати їхній розмір так само як на ПК.

Режим робочого стола в Android 16. Фото: Google

Пізніше цього року з'являться користувацькі комбінації гарячих клавіш і taskbar overflow — зручний спосіб знаходити програми, коли панель переповнена. Крім того, розробники вже можуть тестувати підключення мобільних пристроїв до зовнішнього дисплея для розширеного робочого столу.

Що ще нового

Серед інших покращень: підтримка HDR-знімків екрана, адаптивна частота оновлення дисплея, функція Identity Check і подальші матеріальні оновлення в Wear OS 6. Розгортання Android 16 на пристроях інших виробників заплановане на кінець року, а користувачі Pixel вже можуть оцінити всі зміни.

Нагадаємо, навколо презентації Google Pixel 10 досі точиться невизначеність: спершу вказували на 13 серпня, але свіжа інформація свідчить, що захід перенесли на 20 серпня. Водночас початок постачань, згідно з новими даними, очікується вже 28 серпня — на два дні раніше, ніж це було торік.

Також ми писали, що багато Android-смартфонів постачаються з додатковими оболонками, які, хоч і розширюють функціональність, часто перевантажують систему зайвими сервісами й рекламою. Тим, хто шукає чистий, легкий і стабільний досвід користування, варто звернути увагу на пристрої з "чистим" Android або максимально наближеними до нього інтерфейсами.