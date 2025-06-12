Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Технологии arrow Android 16 уже здесь — как изменится ваш смартфон с новой ОС arrow

Android 16 уже здесь — как изменится ваш смартфон с новой ОС

12 июня 2025 10:15
Владимир Мололкин - редактор
Android 16 вышел — что нового появилось в операционной системе Google
В руках смартфон Google Pixel с Android 16. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Google разворачивает самый ранний за последние годы большой релиз, поэтому пользователи совместимых Pixel уже могут найти на своих устройствах Android 16. Новое поколение ОС основывается на дизайн-языке Material 3 Expressive и призвано сделать взаимодействие более доступным, понятным и безопасным.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Реклама
Читайте также:

Обновленные уведомления в реальном времени

Android 16 упорядочивает сообщения, автоматически группируя уведомления от одного приложения, чтобы лента оставалась компактной.

Новые уведомления в Android 16
Новые уведомления в Android 16. Фото: Google

К тому же появились "живые" обновления для доставок и такси: статус заказа меняется без необходимости открывать приложение — функция уже работает с партнерами, а в дальнейшем появится и в системных решениях Samsung Now Bar, OPPO и OnePlus Live Alerts.

Более четкие звонки и простое управление слуховыми аппаратами

Пользователи слуховых аппаратов на LE Audio теперь могут переключать источник микрофона: в шумной среде достаточно выбрать микрофон телефона, чтобы собеседник слышал голос отчетливее.

Управление слуховыми аппаратами Android 16
Управление слуховыми аппаратами в Android 16. Фото: Google

В системе появились и встроенные элементы управления — громкость и режимы работы слухового аппарата доступны прямо из панели настроек.

Advanced Protection: максимальный уровень безопасности одним касанием

Новый пункт в настройках позволяет активировать Advanced Protection — комплексную защиту от фишинга, вредоносных приложений, опасных сайтов и мошеннических звонков.

Новый режим Device Protection в Android 16
Новый режим Device Protection в Android 16. Фото: Google

Функция создана для тех, кому нужна самая высокая мобильная безопасность, в частности для публичных лиц.

Десктопный режим и горячие клавиши для больших экранов

Вместе с Samsung команда Android разработала desktop windowing — режим, превращающий планшет или сложный смартфон в "настольное" рабочее пространство: окна можно открывать, перемещать и изменять их размер так же, как на ПК.

Режим рабочего стола в Android 16
Режим рабочего стола в Android 16. Фото: Google

Позже в этом году появятся пользовательские комбинации горячих клавиш и taskbar overflow — удобный способ находить приложения, когда панель переполнена. Кроме того, разработчики уже могут тестировать подключение мобильных устройств к внешнему дисплею для расширенного рабочего стола.

Что еще нового

Среди других улучшений: поддержка HDR-снимков экрана, адаптивная частота обновления дисплея, функция Identity Check и дальнейшие материальные обновления в Wear OS 6. Развертывание Android 16 на устройствах других производителей запланировано на конец года, а пользователи Pixel уже могут оценить все изменения.

Напомним, вокруг презентации Google Pixel 10 до сих пор идет неопределенность: сначала указывали на 13 августа, но свежая информация свидетельствует, что мероприятие перенесли на 20 августа. В то же время начало поставок, согласно новым данным, ожидается уже 28 августа — на два дня раньше, чем это было в прошлом году.

Также мы писали, что многие Android-смартфоныпоставляются с дополнительными оболочками, которые, хоть и расширяют функциональность, часто перегружают систему лишними сервисами и рекламой. Тем, кто ищет чистый, легкий и стабильный опыт пользования, стоит обратить внимание на устройства с "чистым" Android или максимально приближенными к нему интерфейсами.

Google Android смартфон функции операционная система обновления
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации