Android 16 вышел — что нового появилось в операционной системе Google

В руках смартфон Google Pixel с Android 16. Фото: скриншот/YouTube

Google разворачивает самый ранний за последние годы большой релиз, поэтому пользователи совместимых Pixel уже могут найти на своих устройствах Android 16. Новое поколение ОС основывается на дизайн-языке Material 3 Expressive и призвано сделать взаимодействие более доступным, понятным и безопасным.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

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Обновленные уведомления в реальном времени

Android 16 упорядочивает сообщения, автоматически группируя уведомления от одного приложения, чтобы лента оставалась компактной.

Новые уведомления в Android 16. Фото: Google

К тому же появились "живые" обновления для доставок и такси: статус заказа меняется без необходимости открывать приложение — функция уже работает с партнерами, а в дальнейшем появится и в системных решениях Samsung Now Bar, OPPO и OnePlus Live Alerts.

Более четкие звонки и простое управление слуховыми аппаратами

Пользователи слуховых аппаратов на LE Audio теперь могут переключать источник микрофона: в шумной среде достаточно выбрать микрофон телефона, чтобы собеседник слышал голос отчетливее.

Управление слуховыми аппаратами в Android 16. Фото: Google

В системе появились и встроенные элементы управления — громкость и режимы работы слухового аппарата доступны прямо из панели настроек.

Advanced Protection: максимальный уровень безопасности одним касанием

Новый пункт в настройках позволяет активировать Advanced Protection — комплексную защиту от фишинга, вредоносных приложений, опасных сайтов и мошеннических звонков.

Новый режим Device Protection в Android 16. Фото: Google

Функция создана для тех, кому нужна самая высокая мобильная безопасность, в частности для публичных лиц.

Десктопный режим и горячие клавиши для больших экранов

Вместе с Samsung команда Android разработала desktop windowing — режим, превращающий планшет или сложный смартфон в "настольное" рабочее пространство: окна можно открывать, перемещать и изменять их размер так же, как на ПК.

Режим рабочего стола в Android 16. Фото: Google

Позже в этом году появятся пользовательские комбинации горячих клавиш и taskbar overflow — удобный способ находить приложения, когда панель переполнена. Кроме того, разработчики уже могут тестировать подключение мобильных устройств к внешнему дисплею для расширенного рабочего стола.

Что еще нового

Среди других улучшений: поддержка HDR-снимков экрана, адаптивная частота обновления дисплея, функция Identity Check и дальнейшие материальные обновления в Wear OS 6. Развертывание Android 16 на устройствах других производителей запланировано на конец года, а пользователи Pixel уже могут оценить все изменения.

Напомним, вокруг презентации Google Pixel 10 до сих пор идет неопределенность: сначала указывали на 13 августа, но свежая информация свидетельствует, что мероприятие перенесли на 20 августа. В то же время начало поставок, согласно новым данным, ожидается уже 28 августа — на два дня раньше, чем это было в прошлом году.

Также мы писали, что многие Android-смартфоныпоставляются с дополнительными оболочками, которые, хоть и расширяют функциональность, часто перегружают систему лишними сервисами и рекламой. Тем, кто ищет чистый, легкий и стабильный опыт пользования, стоит обратить внимание на устройства с "чистым" Android или максимально приближенными к нему интерфейсами.