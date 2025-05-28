Королі мінімалізму — ТОП-5 смартфонів з "чистим" Android

Смартфон Nothing Phone (2) в руках. Фото: Unsplash

Більшість Android-пристроїв ідуть у комплекті з фірмовими оболонками, які додають корисні функції, але нерідко засмічують систему рекламними сервісами й відбирають пам'ять та ресурси. Тим, хто цінує мінімалізм, інтуїтивний інтерфейс та відсутність нав'язливих банерів, варто придивитися до смартфонів зі "стоковим" Android або максимально наближеними до нього прошивками.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найкращі моделі смартфонів з "чистим" Android.

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Такі пристрої стартують швидше, не потребують часу на відключення зайвих сервісів і пропонують більше вільного сховища. Крім того, виробники зосереджуються на справді корисних функціях і регулярних оновленнях безпеки.

Nothing Phone (3a)

Свіжа модель стартапу Карла Пея виділяється прозорим корпусом із LED-смугами та лаконічною Nothing OS, де є свій набір іконок, 18 настроюваних віджетів, панель Glyph для керування підсвічуванням і новий додаток Essential Space з ШІ-організацією даних.

Смартфон Nothing Phone (3a). Фото: ek.ua

Під склом працює AMOLED-екран 6,77" із частотою 120 Гц, а продуктивність забезпечує Snapdragon 7s Gen 3. Камерний блок 32 Мп спереду та 50 + 50 + 8 Мп з оптичною стабілізацією й 2-кратним зумом знімає впевнено майже в будь-яких умовах, а акумулятор 5000 мАг підтримує 50-ватну зарядку й витримує день активного користування.

Google Pixel 9a

Модель робить ставку на чистий Android із Pixel UI, у якій немає блоатвару (системних застосунків), зате є фірмові ШІ-функції: контекстний пошук, інструменти Pixel Studio та Pixel Screenshot, асистент Gemini й розширені можливості обробки фото та відео.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Дисплей OLED 6,3" зі 120 Гц доповнюється чипом Tensor G4 та батареєю 5100 мАг, а камера 13 Мп разом із тильними 48 + 13 Мп підтримує Ultra HDR і Best Take для максимально деталізованих кадрів.

Motorola RAZR 50 Ultra

Складаний смартфон з оновленою HelloUI на базі Android 14. Прошивка пропонує гнучку кастомізацію, ШІ-генератор шпалер і додаток Moto для швидкого доступу до корисних функцій, а Smart Connect дає змогу моментально передати дані на ПК чи планшет.

Смартфон Motorola RAZR 50 Ultra. Фото: ek.ua

Зовнішній 4-дюймовий та внутрішній 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-екрани працюють із частотою 165 Гц і підтримкою Dolby Vision. Усередині — Snapdragon 8s Gen 3, батарея 4000 мАг із 45-ватною зарядкою й камера-селфі 32 Мп, плюс два модулі 50 + 50 Мп з оптичним стабілізатором і 2-кратним зумом.

Asus Zenfone 12 Ultra

Смартфон отримав компактний корпус, інтерфейс Zen UI з вибором між "чистим" виглядом і фірмовою оптимізацією, а також низку ШІ-інструментів: переклад дзвінків у реальному часі, контекстний пошук і шумозаглушення у відео.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra. Фото: ek.ua

6,78-дюймовий AMOLED-дисплей розгортається до 144 Гц, а за швидкодію відповідає Snapdragon 8 Elite із 12 ГБ ОЗП. Основна камера 50 + 32 + 13 Мп має gimbal-стабілізацію, а акумулятор 5500 мАг заряджається від 65 Вт за менш ніж 40 хвилин.

Google Pixel 9 Pro XL

Модель орієнтується на фото: фронтальна камера 42 Мп і трійка 50 + 48 + 48 Мп із двома оптичними стабілізаторами та 5-кратним телевіком доповнюються потужними алгоритмами обробки зображень.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Екран LTPO OLED 6,8" працює з частотою 120 Гц і роздільною здатністю 2K, а чип Tensor G4 легко запускає більшість ігор. Батарея на 5060 мАг підтримує 37-ватну зарядку, а виробник обіцяє до семи років системних оновлень.

Нагадаємо, кнопкові телефони досі залишаються оптимальним вибором для тих, хто прагне бути на зв'язку, але водночас хоче дистанціюватися від постійного потоку сповіщень і соцмереж. Лише базові функції — дзвінки, SMS, майже повна відсутність додатків і до тижня автономної роботи — саме це дедалі частіше приваблює користувачів, які свідомо обирають цифрову стриманість.

Також ми писали, що на тлі цін на нові флагмани, які часто перевищують 1 000 доларів, уживані смартфони стають розумною альтернативою. До того ж багато моделей залишаються технічно актуальними завдяки потужній начинці та тривалій програмній підтримці.