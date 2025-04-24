Вигідна альтернатива флагманам — 6 смартфонів, які можна взяти вживаними

В руках смартфон Google Pixel 7 Pro. Фото: Unsplash

Коли ціни на нові флагманські моделі перевищують позначку в 1 000 доларів, уживані смартфони стають розумною альтернативою: вони дешевші, зменшують електронні відходи та зберігають ресурси, витрачені на виробництво нових гаджетів і пакування. До того ж сучасні смартфони мають потужну "начинку" й тривалу програмну підтримку, тож залишаються актуальними роками.

Про 6 найкращих вживаних смартфонів, які можна взяти у 2025 році, пише Android Police.

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OnePlus 12R

Найкращий варіант "для всіх".

Смартфон OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Смартфон зі Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовим 120 Гц AMOLED-екраном і батареєю 5 500 мАг торік коштував 500 доларів, а тепер у стані "мінімально б/у" його можна знайти за 300-350 доларів. Пристрій отримує три великі оновлення Android і заряджається комплектним блоком на 100 Вт менш ніж за пів години.

Google Pixel 7

Вигідна покупка до 200 доларів.

Смартфон Google Pixel 7. Фото: ek.ua

Компактний флагман 2022 року з Tensor G2 та 50-Мп камерою все ще фотографує краще за більшість конкурентів до 300 доларів. Попри акумулятор 4 355 мАг, йому обіцяно оновлення до 2027 року, тож це непоганий другий телефон чи перший смартфон для підлітка.

Apple iPhone 15

Надійність і запас "на майбутнє".

Смартфон Apple iPhone 15. Фото: ek.ua

Чип A16 Bionic, 48-Мп основна камера та підтримка iOS принаймні до 2028 року роблять модель привабливою на вторинному ринку за 450-500 доларів. Навіть із 60 Гц дисплеєм він залишається конкурентом новому iPhone 16e, а версія Plus пропонує більший екран і батарею за невелику доплату.

Google Pixel 8 Pro

Вибір для фотолюбителів.

Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: ek.ua

Топова камера з телеоб'єктивом, LTPO-OLED на 120 Гц і батарея 5 050 мАг поєднані з Tensor G3. Ціна 350-400 доларів робить апарат вигідним, а семирічні оновлення від Google (до 2031 року) забезпечують безпрецедентну "довговічність".

Samsung Galaxy S23 Ultra

Флагман до 500 доларів.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Фото: ek.ua

Snapdragon 8 Gen 2, 6,8-дюймовий 120 Гц дисплей із підтримкою S Pen і квадрокамера з 200 Мп сенсором та 10-кратним перископним зумом залишаються актуальними у 2025 році. Чотири великих оновлення One UI гарантують актуальність ПЗ принаймні до 2027 року.

OnePlus Open

Досі найкращий складаний смартфон.

Смартфон OnePlus Open. Фото: ek.ua

Через півтора року після релізу ця модель зі Snapdragon 8 Gen 2, зовнішнім екраном формату "звичайного" смартфона та 7,82-дюймовою внутрішньою панеллю пропонує продумане ПЗ і багатозадачність. На вторинному ринку її вартість впала до 700-800 доларів, що робить Open цікавішим за новіші, але дорожчі Fold-альтернативи.

Нагадаємо, що сучасні бюджетні смартфони вже давно перестали бути слабкими пристроями. У сегменті до 5000 грн можна знайти багато цікавих моделей.

Також ми писали, що на ринку можна знайти безліч смартфонів, які мають амбітні характеристики, проте зовсім не варті своїх грошей. Існують альтернативи, які нічим не поступаються за "начинкою" та коштують дешевше.