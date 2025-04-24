Выгодная альтернатива флагманам — 6 смартфонов, которые можно взять б/у

В руках смартфон Google Pixel 7 Pro. Фото: Unsplash

Когда цены на новые флагманские модели превышают отметку в 1 000 долларов, подержанные смартфоны становятся разумной альтернативой: они дешевле, уменьшают электронные отходы и сохраняют ресурсы, потраченные на производство новых гаджетов и упаковку. К тому же современные смартфоны имеют мощную "начинку" и длительную программную поддержку, поэтому остаются актуальными годами.

О 6 лучших подержанных смартфонах, которые можно взять в 2025 году, пишет Android Police.

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OnePlus 12R

Лучший вариант "для всех".

Смартфон OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Смартфон со Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым 120 Гц AMOLED-экраном и батареей 5 500 мАч в прошлом году стоил 500 долларов, а теперь в состоянии "минимально б/у" его можно найти за 300-350 долларов. Устройство получает три крупных обновления Android и заряжается комплектным блоком на 100 Вт менее чем за полчаса.

Google Pixel 7

Выгодная покупка до 200 долларов.

Смартфон Google Pixel 7. Фото: ek.ua

Компактный флагман 2022 года с Tensor G2 и 50-Мп камерой все еще фотографирует лучше большинства конкурентов до 300 долларов. Несмотря на аккумулятор 4 355 мАч, ему обещано обновление до 2027 года, поэтому это неплохой второй телефон или первый смартфон для подростка.

Apple iPhone 15

Надежность и запас "на будущее".

Смартфон Apple iPhone 15. Фото: ek.ua

Чип A16 Bionic, 48-Мп основная камера и поддержка iOS по крайней мере до 2028 года делают модель привлекательной на вторичном рынке за 450-500 долларов. Даже с 60 Гц дисплеем он остается конкурентом новому iPhone 16e, а версия Plus предлагает больший экран и батарею за небольшую доплату.

Google Pixel 8 Pro

Выбор для фотолюбителей.

Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: ek.ua

Топовая камера с телеобъективом, LTPO-OLED на 120 Гц и батарея 5 050 мАч совмещены с Tensor G3. Цена 350-400 долларов делает аппарат выгодным, а семилетние обновления от Google (до 2031 года) обеспечивают беспрецедентную "долговечность".

Samsung Galaxy S23 Ultra

Флагман до 500 долларов.

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Фото: ek.ua

Snapdragon 8 Gen 2, 6,8-дюймовый 120 Гц дисплей с поддержкой S Pen и квадрокамера с 200 Мп сенсором и 10-кратным перископическим зумом остаются актуальными в 2025 году. Четыре крупных обновления One UI гарантируют актуальность ПО по крайней мере до 2027 года.

OnePlus Open

До сих пор лучший складной смартфон.

Смартфон OnePlus Open. Фото: ek.ua

Спустя полтора года после релиза эта модель со Snapdragon 8 Gen 2, внешним экраном формата "обычного" смартфона и 7,82-дюймовой внутренней панелью предлагает продуманное ПО и многозадачность. На вторичном рынке ее стоимость упала до 700-800 долларов, что делает Open интереснее более новых, но более дорогих Fold-альтернатив.

Напомним, что современные бюджетные смартфоны уже давно перестали быть слабыми устройствами. В сегменте до 5000 грн можно найти много интересных моделей.

Также мы писали, что на рынке можно найти множество смартфонов, которые имеют амбициозные характеристики, однако совсем не стоят своих денег. Существуют альтернативы, которые ничем не уступают по "начинке" и стоят дешевле.