Короли минимализма — ТОП-5 смартфонов с "чистым" Android

Смартфон Nothing Phone (2) в руках. Фото: Unsplash

Большинство Android-устройств идут в комплекте с фирменными оболочками, которые добавляют полезные функции, но нередко засоряют систему рекламными сервисами и отбирают память и ресурсы. Тем, кто ценит минимализм, интуитивный интерфейс и отсутствие навязчивых баннеров, стоит присмотреться к смартфонам со "стоковым" Android или максимально приближенными к нему прошивками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о лучших моделях смартфонов с "чистым" Android.

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Такие устройства стартуют быстрее, не требуют времени на отключение лишних сервисов и предлагают больше свободного хранилища. Кроме того, производители сосредотачиваются на действительно полезных функциях и регулярных обновлениях безопасности.

Nothing Phone (3a)

Свежая модель стартапа Карла Пея выделяется прозрачным корпусом с LED-полосами и лаконичной Nothing OS, где есть свой набор иконок, 18 настраиваемых виджетов, панель Glyph для управления подсветкой и новое приложение Essential Space с ИИ-организацией данных.

Смартфон Nothing Phone (3a). Фото: ek.ua

Под стеклом работает AMOLED-экран 6,77" с частотой 120 Гц, а производительность обеспечивает Snapdragon 7s Gen 3. Камерный блок 32 Мп спереди и 50 + 50 + 8 Мп с оптической стабилизацией и 2-кратным зумом снимает уверенно почти в любых условиях, а аккумулятор 5000 мАч поддерживает 50-ваттную зарядку и выдерживает день активного пользования.

Google Pixel 9a

Модель делает ставку на чистый Android с Pixel UI, в которой нет блоатвара (системных приложений), зато есть фирменные ИИ-функции: контекстный поиск, инструменты Pixel Studio и Pixel Screenshot, ассистент Gemini и расширенные возможности обработки фото и видео.

Смартфон Google Pixel 9a. Фото: ek.ua

Дисплей OLED 6,3" со 120 Гц дополняется чипом Tensor G4 и батареей 5100 мАч, а камера 13 Мп вместе с тыльными 48 + 13 Мп поддерживает Ultra HDR и Best Take для максимально детализированных кадров.

Motorola RAZR 50 Ultra

Складной смартфон с обновленной HelloUI на базе Android 14. Прошивка предлагает гибкую кастомизацию, ИИ-генератор обоев и приложение Moto для быстрого доступа к полезным функциям, а Smart Connect позволяет моментально передать данные на ПК или планшет.

Смартфон Motorola RAZR 50 Ultra. Фото: ek.ua

Внешний 4-дюймовый и внутренний 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-экраны работают с частотой 165 Гц и поддержкой Dolby Vision. Внутри — Snapdragon 8s Gen 3, батарея 4000 мАч с 45-ваттной зарядкой и камера-селфи 32 Мп, плюс два модуля 50 + 50 Мп с оптическим стабилизатором и 2-кратным зумом.

Asus Zenfone 12 Ultra

Смартфон получил компактный корпус, интерфейс Zen UI с выбором между "чистым" видом и фирменной оптимизацией, а также ряд ИИ-инструментов: перевод звонков в реальном времени, контекстный поиск и шумоподавление в видео.

Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra. Фото: ek.ua

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разворачивается до 144 Гц, а за быстродействие отвечает Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ ОЗУ. Основная камера 50 + 32 + 13 Мп имеет gimbal-стабилизацию, а аккумулятор 5500 мАч заряжается от 65 Вт за менее чем 40 минут.

Google Pixel 9 Pro XL

Модель ориентируется на фото: фронтальная камера 42 Мп и тройка 50 + 48 + 48 Мп с двумя оптическими стабилизаторами и 5-кратным телевиком дополняются мощными алгоритмами обработки изображений.

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: ek.ua

Экран LTPO OLED 6,8" работает с частотой 120 Гц и разрешением 2K, а чип Tensor G4 легко запускает большинство игр. Батарея на 5060 мАч поддерживает 37-ваттную зарядку, а производитель обещает до семи лет системных обновлений.

Напомним, кнопочные телефоны до сих пор остаются оптимальным выбором для тех, кто хочет быть на связи, но при этом хочет дистанцироваться от постоянного потока уведомлений и соцсетей. Только базовые функции — звонки, SMS, почти полное отсутствие приложений и до недели автономной работы — именно это все чаще привлекает пользователей, которые сознательно выбирают цифровую сдержанность.

Также мы писали, что на фоне цен на новые флагманы, которые часто превышают 1 000 долларов, подержанные смартфоны становятся разумной альтернативой. К тому же многие модели остаются технически актуальными благодаря мощной начинке и длительной программной поддержке.