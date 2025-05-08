Для зв'язку та цифрового детоксу — 5 найкращих кнопкових телефонів

Кнопковий телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопковий телефон залишається ідеальним вибором для тих, хто хоче залишатися на зв'язку й одночасно відпочити від нескінченних сповіщень смартфона. Лише дзвінки та SMS, мінімальна кількість додатків і тиждень роботи без підзарядки — такий баланс дедалі частіше стає свідомим вибором користувачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять найкращих моделей кнопкових телефонів для цифрової детоксикації.

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Nokia 2660 Flip

Модель звертається до ностальгії класичних "розкладачок", але підкріплена сучасними можливостями 4G.

Кнопковий телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Зовнішній дисплей показує ім'я абонента, тому відхилити небажаний виклик можна, не відкриваючи корпус. Великі клавіші полегшують набір, а батарея 1450 мАг тримається близько тижня. Тут же є кнопка SOS, яку можна запрограмувати на п'ять контактів, — спокій для користувача й родини у буквальному сенсі.

Nokia 5710 XpressAudio

Модель об'єднала унікальний "музичний" підхід із тією ж платформою Unisoc T107.

Кнопковий телефон Nokia 5710 XpressAudio. Фото: ek.ua

Під зсувною панеллю ховаються справжні бездротові навушники, а окремі апаратні кнопки керують відтворенням. Дисплей 2,4" із роздільною здатністю 240x320, слот microSD до 32 ГБ і тиждень автономності роблять модель цікавим компромісом між простотою та любов'ю до музики в дорозі.

Cat S22 Flip

Найвитриваліший апарат у добірці.

Кнопковий телефон Cat S22 Flip. Фото: ek.ua

Корпус відповідає IP68 та військовому стандарту 810H, дисплей прикриває Gorilla Glass 5, а всередині працює полегшена Android 11 Go на базі Snapdragon 215. Це не зовсім "тупий" телефон, однак у польових умовах він переживе падіння, пил і занурення у воду, забезпечивши при цьому кілька днів зв'язку завдяки акумулятору на 2000 мАг.

Nokia 8210 4G

Модель повертається до культового дизайну початку 2000-х у мініатюрному форматі, однак додає LTE, VoLTE та підтримку двох SIM-карт.

Кнопковий телефон Nokia 8210 4G. Фото: ek.ua

Чорно-білий інтерфейс стилізований під оригінал, а яскравий 2,8-дюймовий екран із великими шрифтами зручний для читання SMS та меню. Акумулятор на 1450 мАг гарантує майже тиждень роботи.

Nokia 6310

"Далекобійник" із великим 2,8-дюймовим дисплеєм і збільшеними іконками.

Кнопковий телефон Nokia 6310. Фото: ek.ua

Телефон підтримує FM-радіо без гарнітури, має потужний динамік і батарею 1150 мАг, що легко витримує десять днів у режимі очікування. Вбудований ліхтарик і корпус із потовщеним пластиком роблять апарат надійним супутником у подорожах.

Нагадаємо, у другій половині 2000-х полиці українських магазинів рясніли кнопковими телефонами у формі "цеглинок", "розкладачок" і "слайдерів" — кожна модель мала свій стиль, харизму та віддану аудиторію. Зі стрімким приходом епохи смартфонів ці пристрої поступилися місцем сенсорним екранам.

Також ми писали, що для тих, хто втомився від нескінченних стрічок у соцмережах, але не хоче повністю відмовлятися від зв'язку, кнопковий телефон може стати свіжим і навіть стильним рішенням. У 2025 році така проста, але функціональна альтернатива справді варта уваги — особливо для тих, хто прагне цифрового детоксу.