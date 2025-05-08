Для связи и цифрового детокса — 5 лучших кнопочных телефонов

Кнопочный телефон в руках. Фото: Unsplash

Кнопочный телефон остается идеальным выбором для тех, кто хочет оставаться на связи и одновременно отдохнуть от бесконечных уведомлений смартфона. Только звонки и SMS, минимальное количество приложений и неделя работы без подзарядки — такой баланс все чаще становится сознательным выбором пользователей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти лучших моделях кнопочных телефонов для цифровой детоксикации.

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Nokia 2660 Flip

Модель обращается к ностальгии классических "раскладушек", но подкреплена современными возможностями 4G.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Внешний дисплей показывает имя абонента, поэтому отклонить нежелательный вызов можно, не открывая корпус. Крупные клавиши облегчают набор, а батарея 1450 мАч держится около недели. Здесь есть кнопка SOS, которую можно запрограммировать на пять контактов, — спокойствие для пользователя и семьи в буквальном смысле.

Nokia 5710 XpressAudio

Модель объединила уникальный "музыкальный" подход с той же платформой Unisoc T107.

Кнопочный телефон Nokia 5710 XpressAudio. Фото: ek.ua

Под сдвижной панелью скрываются настоящие беспроводные наушники, а отдельные аппаратные кнопки управляют воспроизведением. Дисплей 2,4" с разрешением 240x320, слот microSD до 32 ГБ и неделя автономности делают модель интересным компромиссом между простотой и любовью к музыке в дороге.

Cat S22 Flip

Самый выносливый аппарат в подборке.

Кнопочный телефон Cat S22 Flip. Фото: ek.ua

Корпус соответствует IP68 и военному стандарту 810H, дисплей прикрывает Gorilla Glass 5, а внутри работает облегченная Android 11 Go на базе Snapdragon 215. Это не совсем "тупой" телефон, однако в полевых условиях он переживет падения, пыль и погружение в воду, обеспечив при этом несколько дней связи благодаря аккумулятору на 2000 мАч.

Nokia 8210 4G

Модель возвращается к культовому дизайну начала 2000-х в миниатюрном формате, однако добавляет LTE, VoLTE и поддержку двух SIM-карт.

Кнопочный телефон Nokia 8210 4G. Фото: ek.ua

Черно-белый интерфейс стилизован под оригинал, а яркий 2,8-дюймовый экран с крупными шрифтами удобен для чтения SMS и меню. Аккумулятор на 1450 мАч гарантирует почти неделю работы.

Nokia 6310

"Дальнобойщик" с большим 2,8-дюймовым дисплеем и увеличенными иконками.

Кнопочный телефон Nokia 6310. Фото: ek.ua

Телефон поддерживает FM-радио без гарнитуры, имеет мощный динамик и батарею 1150 мАч, которая легко выдерживает десять дней в режиме ожидания. Встроенный фонарик и корпус с утолщенным пластиком делают аппарат надежным спутником в путешествиях.

Напомним, во второй половине 2000-х полки украинских магазинов пестрели кнопочными телефонами в форме "кирпичиков", "раскладушек" и "слайдеров" — каждая модель имела свой стиль, харизму и преданную аудиторию. Со стремительным приходом эпохи смартфонов эти устройства уступили место сенсорным экранам.

Также мы писали, что для тех, кто устал от бесконечных лент в соцсетях, но не хочет полностью отказываться от связи, кнопочный телефон может стать свежим и даже стильным решением. В 2025 году такая простая, но функциональная альтернатива действительно достойна внимания — особенно для тех, кто стремится к цифровому детоксу.