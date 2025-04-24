Не лише Nokia — які ще кнопкові телефони отримали статус культових

В руках мобільний телефон Motorola Razr V3. Фото: Unsplash

У другій половині 2000-х вітрини українських крамниць сяяли "цеглинками", "слайдерами" й "розкладачками", кожна з яких мала свій характер і фан-клуб. З появою смартфонів ці моделі відійшли у тінь, але варто лише згадати знайомий клацок кришки або мелодію дзвінка — і ностальгія миттю переносить нас у час, коли заряд тримався тиждень, а кнопковий телефон переживав падіння на асфальт без жодної тріщини.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ще кнопкові телефони, окрім Nokia, здобули статус культових.

Реклама

Читайте також:

Siemens C55

Німецький моноблок 2002 року став першим телефоном для багатьох школярів.

Кнопковий телефон Siemens C55. Фото: Mobile Phone Museum

Ударостійкий пластик і знімна панель дозволяли персоналізувати корпус, а підтримка української мови зробила модель зручною на щодень.

Motorola Razr V3

Найтонша "розкладачка" планети у 2004 році коштувала дорожче за багатьох конкурентів, але блискучий алюмінієвий корпус і стиль Джеймса Бонда перетворили її на об'єкт бажання.

Кнопковий телефон Motorola Razr V3. Фото: Mobile Phone Museum

В ті часи Razr V3 був мрією будь-якого поціновувача мобільників, а офіційні постачання в Україні почалися вже за кілька місяців після світового релізу.

Sony Ericsson K750i

Перший масовий "камерофон" з автофокусом у 2005 році став хітом для тих, хто хотів фото "на ходу".

Кнопковий телефон Sony Ericsson K750i. Фото: Mobile Phone Museum

Механічна шторка над об'єктивом і слот для Memory Stick Duo робили K750i мінікамерою в кишені, а офіційні дилери продавали його в салонах зв'язку поряд з Nokia та Motorola.

Samsung SGH-E250

Слайдер 2006 року підкупив тонким 14-міліметровим корпусом, TFT-дисплеєм і Bluetooth, але головне — доступною ціною.

Кнопковий телефон Samsung SGH-E250. Фото: Mobile Phone Museum

Його досі можна знайти на платформах з уживаною технікою. Телефон мав диктофон без обмеження запису і 20 МБ вбудованої пам'яті, чого тоді цілком вистачало на десятки мелодій. Модель офіційно постачалася в Україну й швидко стала бестселером у своєму класі.

Nokia 3310

Все ж не можна забувати й про "невбивану" класику, яка вивела світ кнопкових телефонів у 2000 році на новий рівень.

Кнопковий телефон Nokia 3310. Фото: Mobile Phone Museum

Секрет популярності простий: компактний корпус, батарея на кілька днів і зміна пластикових панелей за бажанням власника. Не дивно, що HMD Global у 2017 році випустила перевидання, яке досі офіційно продається, нагадуючи про незламний оригінал.

Хоча всі ці апарати різні за своїми формфакторами та функціями, кожен з них мав "родзинку", через яку українці досі згадують їх з теплом. Тоді вони навчили нас, що телефон може бути як частиною стилю, так і інструментом творчості чи символом статусу, саме тому вони залишили свій слід в історії яскравіший, ніж перші смартфони.

Нагадаємо, сучасні смартфони вже давно стали кишеньковими комп'ютерами завдяки стрімкому розвитку технологій. Попри це, набирає обертів протилежна тенденція — повернення до простих кнопкових телефонів.

Також ми писали, що HMD Global готується до завершальної хвилі пристроїв Nokia. До кінця 2026 року буде випущено останні кнопкові телефони під брендом фінської компанії.