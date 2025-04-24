Не лише Nokia — які ще кнопкові телефони отримали статус культових

Культові кнопкові телефони — що купували українці до iPhone
У другій половині 2000-х вітрини українських крамниць сяяли "цеглинками", "слайдерами" й "розкладачками", кожна з яких мала свій характер і фан-клуб. З появою смартфонів ці моделі відійшли у тінь, але варто лише згадати знайомий клацок кришки або мелодію дзвінка — і ностальгія миттю переносить нас у час, коли заряд тримався тиждень, а кнопковий телефон переживав падіння на асфальт без жодної тріщини.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які ще кнопкові телефони, окрім Nokia, здобули статус культових.
Siemens C55
Німецький моноблок 2002 року став першим телефоном для багатьох школярів.
Ударостійкий пластик і знімна панель дозволяли персоналізувати корпус, а підтримка української мови зробила модель зручною на щодень.
Motorola Razr V3
Найтонша "розкладачка" планети у 2004 році коштувала дорожче за багатьох конкурентів, але блискучий алюмінієвий корпус і стиль Джеймса Бонда перетворили її на об'єкт бажання.
В ті часи Razr V3 був мрією будь-якого поціновувача мобільників, а офіційні постачання в Україні почалися вже за кілька місяців після світового релізу.
Sony Ericsson K750i
Перший масовий "камерофон" з автофокусом у 2005 році став хітом для тих, хто хотів фото "на ходу".
Механічна шторка над об'єктивом і слот для Memory Stick Duo робили K750i мінікамерою в кишені, а офіційні дилери продавали його в салонах зв'язку поряд з Nokia та Motorola.
Samsung SGH-E250
Слайдер 2006 року підкупив тонким 14-міліметровим корпусом, TFT-дисплеєм і Bluetooth, але головне — доступною ціною.
Його досі можна знайти на платформах з уживаною технікою. Телефон мав диктофон без обмеження запису і 20 МБ вбудованої пам'яті, чого тоді цілком вистачало на десятки мелодій. Модель офіційно постачалася в Україну й швидко стала бестселером у своєму класі.
Nokia 3310
Все ж не можна забувати й про "невбивану" класику, яка вивела світ кнопкових телефонів у 2000 році на новий рівень.
Секрет популярності простий: компактний корпус, батарея на кілька днів і зміна пластикових панелей за бажанням власника. Не дивно, що HMD Global у 2017 році випустила перевидання, яке досі офіційно продається, нагадуючи про незламний оригінал.
Хоча всі ці апарати різні за своїми формфакторами та функціями, кожен з них мав "родзинку", через яку українці досі згадують їх з теплом. Тоді вони навчили нас, що телефон може бути як частиною стилю, так і інструментом творчості чи символом статусу, саме тому вони залишили свій слід в історії яскравіший, ніж перші смартфони.
Нагадаємо, сучасні смартфони вже давно стали кишеньковими комп'ютерами завдяки стрімкому розвитку технологій. Попри це, набирає обертів протилежна тенденція — повернення до простих кнопкових телефонів.
Також ми писали, що HMD Global готується до завершальної хвилі пристроїв Nokia. До кінця 2026 року буде випущено останні кнопкові телефони під брендом фінської компанії.
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