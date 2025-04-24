Не только Nokia — какие еще кнопочные телефоны получили статус культовых

Культовые кнопочные телефоны — что покупали украинцы до iPhone
Во второй половине 2000-х витрины украинских магазинов сияли "кирпичиками", "слайдерами" и "раскладушками", каждая из которых имела свой характер и фан-клуб. С появлением смартфонов эти модели отошли в тень, но стоит лишь вспомнить знакомый щелчок крышки или мелодию звонка — и ностальгия мигом переносит нас во времена, когда заряд держался неделю, а кнопочный телефон переживал падение на асфальт без единой трещины.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие еще кнопочные телефоны, кроме Nokia, получили статус культовых.
Siemens C55
Немецкий моноблок 2002 года стал первым телефоном для многих школьников.
Ударопрочный пластик и съемная панель позволяли персонализировать корпус, а поддержка украинского языка сделала модель удобной на каждый день.
Motorola Razr V3
Самая тонкая "раскладушка" планеты в 2004 году стоила дороже многих конкурентов, но блестящий алюминиевый корпус и стиль Джеймса Бонда превратили ее в объект желания.
В те времена Razr V3 был мечтой любого ценителя мобильников, а официальные поставки в Украину начались уже через несколько месяцев после мирового релиза.
Sony Ericsson K750i
Первый массовый "камерофон" с автофокусом в 2005 году стал хитом для тех, кто хотел фото "на ходу".
Механическая шторка над объективом и слот для Memory Stick Duo делали K750i мини-камерой в кармане, а официальные дилеры продавали его в салонах связи наряду с Nokia и Motorola.
Samsung SGH-E250
Слайдер 2006 года подкупил тонким 14-миллиметровым корпусом, TFT-дисплеем и Bluetooth, но главное — доступной ценой.
Его до сих пор можно найти на платформах с подержанной техникой. Телефон имел диктофон без ограничения записи и 20 МБ встроенной памяти, чего тогда вполне хватало на десятки мелодий. Модель официально поставлялась в Украину и быстро стала бестселлером в своем классе.
Nokia 3310
Все же нельзя забывать и о "неубиваемой" классике, которая вывела мир кнопочных телефонов в 2000 году на новый уровень.
Секрет популярности прост: компактный корпус, батарея на несколько дней и смена пластиковых панелей по желанию владельца. Неудивительно, что HMD Global в 2017 году выпустила переиздание, которое до сих пор официально продается, напоминая о несокрушимом оригинале.
Хотя все эти аппараты разные по своим форм-факторам и функциям, каждый из них имел "изюминку", из-за которой украинцы до сих пор вспоминают их с теплом. Тогда они научили нас, что телефон может быть как частью стиля, так и инструментом творчества или символом статуса, поэтому они оставили свой след в истории ярче, чем первые смартфоны.
Напомним, современные смартфоны уже давно стали карманными компьютерами благодаря стремительному развитию технологий. Несмотря на это, набирает обороты противоположная тенденция — возвращение к простым кнопочным телефонам.
Также мы писали, что HMD Global готовится к завершающей волне устройств Nokia. До конца 2026 года будут выпущены последние кнопочные телефоны под брендом финской компании.
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