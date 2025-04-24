Не только Nokia — какие еще кнопочные телефоны получили статус культовых

В руках мобильный телефон Motorola Razr V3. Фото: Unsplash

Во второй половине 2000-х витрины украинских магазинов сияли "кирпичиками", "слайдерами" и "раскладушками", каждая из которых имела свой характер и фан-клуб. С появлением смартфонов эти модели отошли в тень, но стоит лишь вспомнить знакомый щелчок крышки или мелодию звонка — и ностальгия мигом переносит нас во времена, когда заряд держался неделю, а кнопочный телефон переживал падение на асфальт без единой трещины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие еще кнопочные телефоны, кроме Nokia, получили статус культовых.

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Siemens C55

Немецкий моноблок 2002 года стал первым телефоном для многих школьников.

Кнопочный телефон Siemens C55. Фото: Mobile Phone Museum

Ударопрочный пластик и съемная панель позволяли персонализировать корпус, а поддержка украинского языка сделала модель удобной на каждый день.

Motorola Razr V3

Самая тонкая "раскладушка" планеты в 2004 году стоила дороже многих конкурентов, но блестящий алюминиевый корпус и стиль Джеймса Бонда превратили ее в объект желания.

Кнопочный телефон Motorola Razr V3. Фото: Mobile Phone Museum

В те времена Razr V3 был мечтой любого ценителя мобильников, а официальные поставки в Украину начались уже через несколько месяцев после мирового релиза.

Sony Ericsson K750i

Первый массовый "камерофон" с автофокусом в 2005 году стал хитом для тех, кто хотел фото "на ходу".

Кнопочный телефон Sony Ericsson K750i. Фото: Mobile Phone Museum

Механическая шторка над объективом и слот для Memory Stick Duo делали K750i мини-камерой в кармане, а официальные дилеры продавали его в салонах связи наряду с Nokia и Motorola.

Samsung SGH-E250

Слайдер 2006 года подкупил тонким 14-миллиметровым корпусом, TFT-дисплеем и Bluetooth, но главное — доступной ценой.

Кнопочный телефон Samsung SGH-E250. Фото: Mobile Phone Museum

Его до сих пор можно найти на платформах с подержанной техникой. Телефон имел диктофон без ограничения записи и 20 МБ встроенной памяти, чего тогда вполне хватало на десятки мелодий. Модель официально поставлялась в Украину и быстро стала бестселлером в своем классе.

Nokia 3310

Все же нельзя забывать и о "неубиваемой" классике, которая вывела мир кнопочных телефонов в 2000 году на новый уровень.

Кнопочный телефон Nokia 3310. Фото: Mobile Phone Museum

Секрет популярности прост: компактный корпус, батарея на несколько дней и смена пластиковых панелей по желанию владельца. Неудивительно, что HMD Global в 2017 году выпустила переиздание, которое до сих пор официально продается, напоминая о несокрушимом оригинале.

Хотя все эти аппараты разные по своим форм-факторам и функциям, каждый из них имел "изюминку", из-за которой украинцы до сих пор вспоминают их с теплом. Тогда они научили нас, что телефон может быть как частью стиля, так и инструментом творчества или символом статуса, поэтому они оставили свой след в истории ярче, чем первые смартфоны.

Напомним, современные смартфоны уже давно стали карманными компьютерами благодаря стремительному развитию технологий. Несмотря на это, набирает обороты противоположная тенденция — возвращение к простым кнопочным телефонам.

Также мы писали, что HMD Global готовится к завершающей волне устройств Nokia. До конца 2026 года будут выпущены последние кнопочные телефоны под брендом финской компании.