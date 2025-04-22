Кнопкові телефони Nokia повертаються — які моделі стали популярними у 2025 році

Кнопковий телефон-розкладачка Nokia. Фото: Unsplash

Коли ринок мобільних пристроїв здавався остаточно підкореним смартфонами, звичайні кнопкові телефони несподівано повернулися до трендів. HMD Global, що володіє брендом Nokia, довела, що компактність, тривала автономність і мінімалізм знову цінуються.

Про 4 моделі Nokia, які стали популярними у 2025 році, пише ProstoMob.

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HMD Barbie Phone

У серпні 2024 року компанія презентувала яскравий розкладний HMD Barbie Phone — стильний гаджет у дусі знаменитої ляльки.

Кнопковий телефон-розкладачка HMD Barbie Phone. Фото: Unsplash

Телефон має 2,8-дюймовий внутрішній QVGA-екран і зовнішній дисплей на 1,77 дюйма, працює на процесорі Unisoc T107, комплектується 64 МБ оперативної та 128 МБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення microSD-картою до 32 ГБ. Акумулятора на 1450 мАг вистачить для дев'яти годин розмов.

Nokia 2780 Flip

Ще одна розкладна модель, Nokia 2780 Flip, пропонує 2,7-дюймовий основний TFT-дисплей і 1,77-дюймовий зовнішній.

Кнопковий телефон-розкладачка Nokia 2780 Flip. Фото: ek.ua

Усередині — чипсет Qualcomm 125, 512 МБ ОЗП і 4 ГБ сховища. Під керуванням KaiOS 3.1 телефон підтримує Google Maps, YouTube, FM-радіо й MP3-плеєр, а батарея такої ж місткості — 1450 мАг — забезпечує тривалу автономність.

Nokia 2760 Flip

Для користувачів, які шукають максимально доступне рішення, HMD випустила Nokia 2760 Flip.

Кнопковий телефон-розкладачка Nokia 2760 Flip. Фото: HMD

Він оснащений 2,83-дюймовим внутрішнім та 1,77-дюймовим зовнішнім екранами, чотириядерним процесором із частотою 1,3 ГГц, 4 ГБ пам'яті й 5-мегапіксельною камерою. Пристрій підтримує браузер, електронну пошту та має великі клавіші, зручні для літніх людей.

Nokia 225 4G

Класичний моноблок Nokia 225 4G із 2,4‑дюймовим дисплеєм і 0,3‑мегапіксельною камерою працює на процесорі Unisoc T117, пропонує 64 МБ ОЗП і 128 МБ сховища з можливістю розширення до 32 ГБ та підтримує 4G.

Кнопковий телефон Nokia 225 4G. Фото: ek.ua

Батарея місткістю 1450 мАг тримає до 19 годин у режимі GSM.

Неочікуване повернення кнопкових телефонів свідчить про новий інтерес споживачів до простих і надійних пристроїв, які виконують базові функції без зайвих відволікань — іноді саме цього й бракує у світі багатофункціональних смартфонів.

Нагадаємо, HMD Global, що є виробником телефонів Nokia, готує випустити останні моделі під брендом культової фінської компанії. Протягом 2025 року вийде кілька оновлених моделей, що стануть свого роду "прощальним туром" для одного з найвідоміших виробників мобільних пристроїв.

Також ми писали, що HMD остаточно припинила продаж смартфонів під брендом Nokia, який колись залишив свій слід в історії мобільних телефонів. Компанію запам'ятали не лише завдяки культовим моделям, а й сміливим дизайнерським рішенням.