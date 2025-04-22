Кнопочные телефоны Nokia возвращаются — какие модели стали популярными в 2025 году

Кнопочный телефон-раскладушка Nokia. Фото: Unsplash

Когда рынок мобильных устройств казался окончательно покоренным смартфонами, обычные кнопочные телефоны неожиданно вернулись в тренды. HMD Global, владеющая брендом Nokia, доказала, что компактность, длительная автономность и минимализм снова ценятся.

О 4 моделях Nokia, которые стали популярными в 2025 году, пишет ProstoMob.

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HMD Barbie Phone

В августе 2024 года компания представила яркий раскладной HMD Barbie Phone — стильный гаджет в духе знаменитой куклы.

Кнопочный телефон-раскладушка HMD Barbie Phone. Фото: Unsplash

Телефон имеет 2,8-дюймовый внутренний QVGA-экран и внешний дисплей на 1,77 дюйма, работает на процессоре Unisoc T107, комплектуется 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти с возможностью расширения microSD-картой до 32 ГБ. Аккумулятора на 1450 мАч хватит для девяти часов разговоров.

Nokia 2780 Flip

Еще одна раскладная модель, Nokia 2780 Flip, предлагает 2,7-дюймовый основной TFT-дисплей и 1,77-дюймовый внешний.

Кнопочный телефон-раскладушка Nokia 2780 Flip. Фото: ek.ua

Внутри — чипсет Qualcomm 125, 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ хранилища. Под управлением KaiOS 3.1 телефон поддерживает Google Maps, YouTube, FM-радио и MP3-плеер, а батарея такой же емкости — 1450 мАч — обеспечивает длительную автономность.

Nokia 2760 Flip

Для пользователей, которые ищут максимально доступное решение, HMD выпустила Nokia 2760 Flip.

Кнопочный телефон-раскладушка Nokia 2760 Flip. Фото: HMD

Он оснащен 2,83-дюймовым внутренним и 1,77-дюймовым внешним экранами, четырехъядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, 4 ГБ памяти и 5-мегапиксельной камерой. Устройство поддерживает браузер, электронную почту и имеет большие клавиши, удобные для пожилых людей.

Nokia 225 4G

Классический моноблок Nokia 225 4G с 2,4-дюймовым дисплеем и 0,3-мегапиксельной камерой работает на процессоре Unisoc T117, предлагает 64 МБ ОЗУ и 128 МБ хранилища с возможностью расширения до 32 ГБ и поддерживает 4G.

Кнопочный телефон Nokia 225 4G. Фото: ek.ua

Батарея емкостью 1450 мАч держит до 19 часов в режиме GSM.

Неожиданное возвращение кнопочных телефонов свидетельствует о новом интересе потребителей к простым и надежным устройствам, которые выполняют базовые функции без лишних отвлечений — иногда именно этого и не хватает в мире многофункциональных смартфонов.

Напомним, HMD Global, являющаяся производителем телефонов Nokia, готовит выпустить последние модели под брендом культовой финской компании. В течение 2025 года выйдет несколько обновленных моделей, которые станут своего рода "прощальным туром" для одного из самых известных производителей мобильных устройств.

Также мы писали, что HMD окончательно прекратила продажу смартфонов под брендом Nokia, который когда-то оставил свой след в истории мобильных телефонов. Компанию запомнили не только благодаря культовым моделям, но и смелым дизайнерским решениям.