Google представить Pixel 10 у серпні — стала відома точна дата

Смартфон Google Pixel 9 Pro XL. Фото: Unsplash

Плутанина з датами навколо презентації Google Pixel 10 триває: перші звіти називали 13 серпня, але остання інформація свідчить, що захід відбудеться тижнем пізніше — 20 серпня. Відвантаження смартфонів, за оновленими даними, стартує 28 серпня, що на два дні швидше, ніж торік.

Про це пише 9to5Google.

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Як змінювався розклад презентацій Google Pixel

Традиційні жовтневі анонси Pixel кілька років тому почали "зсуватися" ближче до літа, і торік Google представила Pixel 9 вже 13 серпня. Того самого дня цьогоріч, каже відомий інсайдер @MysteryLupin, мала з'явитися й серія Pixel 10. Цю дату спочатку підтвердило й видання Android Headlines, додавши, що попередні замовлення відкриються одразу, а перші постачання відбудуться 20 серпня.

Однак 4 червня журналісти Android Headlines виправили власний матеріал: їхнє джерело повідомило, що презентацію перенесено на 20 серпня, а відвантаження зміщено на 28 серпня. Попри це, наприкінці червня Google планує показати новинки обмеженій групі "суперфанів", що раніше породило чутки про ще більш ранній захід.

За попередніми витоками, серія Pixel 10 отримає лише косметичні зміни дизайну порівняно з нинішніми моделями. Натомість головним апаратним оновленням стане чип Tensor G5, вироблений TSMC.

Рендер дизайну Google Pixel 10 на базі витоків. Фото: @OnLeaks & @AndroidHeadline

Очікуються також поліпшення дисплея, нові кольори корпусу та суттєві зміни камер, хоча зовні смартфони Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL і 10 Pro Fold залишаться майже незмінними.

Нагадаємо, Google опублікував новий гумористичний ролик у межах серії #BestPhonesForever під назвою "Responding to the Rumors". У відео смартфони Pixel та iPhone ведуть жартівливу розмову про нібито витік зображень iPhone 17 Air.

Також ми писали, що компанія Google офіційно презентувала новий середньоціновий смартфон Pixel 9a, який майже не став несподіванкою через численні попередні витоки. Модель отримала збільшений дисплей, процесор Tensor G4, поліпшений захист від води й оновлений корпус без випуклого модуля камери.